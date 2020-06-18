Комітет Ради не рекомендував призначати Шкарлета міністром освіти



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У комітеті ВР не рекомендували призначати Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки

Питання про призначення міністром освіти і науки Сергія Шкарлета винесли на голосування Ради

Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій не рекомендує парламенту призначити ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета міністром освіти і науки.

Про це повідомила у Фейсбуці депутат від фракції «Голос», секретар комітету з питань освіти Наталія Піпа.

«Рішення комітету освіти: не рекомендували Шкарлета, але винесли в зал на голосування! Я була проти!», - написала депутатка.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови про призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України. Проєкт постанови був внесений 17 червня і зареєстрований під номером 3675.

Раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив, що колишній член Партії регіонів Сергій Шкарлет є претендентом на посаду міністра освіти та науки. За словами Зеленського, на посаду міністра освіти і науки претендують чотири кандидати, один з яких – колишній член Партії регіонів, ректор Чернігівського технологічного університету Сергій Шкарлет.

Напередодні стало відомо, що фракція партії «Слуга народу» планує 18 червня винести на голосування у Верховній Раді кандидатуру Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки та Романа Абрамовського - на посаду міністра екології.

Зазначимо, що уже три місяці посада міністра освіти в уряді Дениса Шмигаля залишається вакантною. З березня МОН у статусі в. о. міністра керує Любомира Мандзій. Кандидатуру Шкарлета жорстко критикують ексміністр освіти і науки Ганна Новосад, а також член профільного комітету Інна Совсун, яка була заступницею голови МОН у Кабміні Арсенія Яценюка. Вони звернули увагу на некомпетентність кандидата у сферах початкової, середньої та професійно-технічної освіти. А також вказали на небезпеку реалізації бажань частини ректорів згорнути реформи, спрямовані на підвищення якості вищої освіти.

Нардеп фракції Олександр Качура повідомив, що президент Володимир Зеленський просить народних депутатів з фракції «Слуга народу» підтримати ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки.

Зранку 18 червня під Верховною Радою розпочалася акція протесту проти призначення новим міністром освіти і науки ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета.