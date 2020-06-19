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    Спалах коронавірусу серед київських освітян: захворіли вчителі семи шкіл

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    Спалах коронавірусу серед київських освітян: захворіли вчителі семи шкіл

    За останній тиждень виявлені нові випадки захворювання на коронавірус серед столичних вчителів

    У Києві виявили нові випадки захворювання на коронавірус серед освітян. Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

    «Зазначу, що з’являються нові випадки захворювання на коронавірус і серед освітян. Зокрема, за останній тиждень по одному випадку виявили в школах №270, №212, №282 та в ліцеї №51. А також у школі №235, та новий випадок у школі №197. Там скрізь захворіли вчителі. У школі №308 на коронавірус захворів завуч. Там усіх працівників, - оскільки багато було контактних, - відправили на самоізоляцію», - розповів мер. 

    Він також зазначив, що скасування обов’язкового зовнішнього незалежного оцінювання є виваженим рішенням в нинішній епідеміологічній ситуації.

    «Я вдячний, що держава прислухалася до нашої позиції. І учням, які не збираються цього року вступати в українські вищі навчальні заклади, дозволили не складати ЗНО. Ті ж, хто вступатимуть до вишів, матимуть змогу пройти зовнішнє незалежне оцінювання. Це – виважене рішення в нинішній ситуації. Бо безпека і здоров’я наших дітей – головне», - наголосив Кличко.

    Нагадаємо, 5 червня мер повідомив, що захворювання на коронавірус виявлено в директорки столичної школи №197. 

    Наразі вона перебуває у лікарні.

    Встановлено, що директорка контактувала з майже сотнею працівників своєї школи, кількома працівниками управління освіти району та з керівниками п’яти шкіл. Також серед контактних осіб виявили 52 учні 11-х класів, які працювали в консультативних групах з підготовки до ЗНО, та 15 батьків майбутніх першокласників. 

    Держпродспоживслужба Києва звернулася до правоохоронних органів із проханням порушити кримінальну справу проти директора однієї зі столичних шкіл- за порушення правил самоізоляції після підтвердження захворювання на коронавірус.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      34984
    • Хворіють
      17966
    • Одужали
      16033
    • Померли
      985

    Як повідомлялося, станом на ранок 19 червня, у Києві підтверджено 4176 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 92 особи.

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