  1. Головна
  2. Країна
  3. Наука та освіта
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Наука та освіта

    Міносвіти проведе повторні вибори ректора Університету Шевченка

    • Розсилка
    У другому турі Володимир Бугров набрав &ndash; 47,59% голосів, а його супротивник Сергій Вижва &ndash; 11,64% - Міносвіти проведе повторні вибори ректора Університету Шевченка
    У другому турі Володимир Бугров набрав – 47,59% голосів, а його супротивник Сергій Вижва – 11,64%

    Згідно з наказом, буде оголошено конкурс на заміщення посади ректора КНУ імені Тараса Шевченка

    Повторні вибори ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Міністерство освіти і науки проведе 17 березня 2021 року.

    Про це йдеться в наказі міністерства № 513-К від 29 грудня.

    «...вибори ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка провести 17 березня 2021 року», – йдеться в наказі.

    Згідно з документом, контроль за виконанням наказу покладається на заступника міністра з питань європейської інтеграції Вітренка А.

    Повідомляється, що вибори будуть організовані відповідно до вимог статті 42 закону «Про вищу освіту» та постанови Кабінету Міністрів від 9 грудня №1236 «Про встановлення карантину та введення обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби Covid-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2».

    Також, згідно з наказом, буде оголошено конкурс на заміщення посади ректора КНУ імені Тараса Шевченка, який проведе департамент кадрового забезпечення Міносвіти.

    4 грудня відбувся другий тур виборів ректора Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Студпарламент університету повідомив, що виборчий процес почнеться з самого початку, оскільки перемогу може отримати той кандидат, який набирає принаймні 50% від загальної кількості виборців, незалежно від явки де-факто.

    Джерело: Українські новини

    Теги: вибори Міністерство освіти і науки конкурс хвороби університет
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies