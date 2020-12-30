Міносвіти проведе повторні вибори ректора Університету Шевченка

У другому турі Володимир Бугров набрав – 47,59% голосів, а його супротивник Сергій Вижва – 11,64%

Згідно з наказом, буде оголошено конкурс на заміщення посади ректора КНУ імені Тараса Шевченка

Повторні вибори ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Міністерство освіти і науки проведе 17 березня 2021 року.

Про це йдеться в наказі міністерства № 513-К від 29 грудня.

«...вибори ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка провести 17 березня 2021 року», – йдеться в наказі.

Згідно з документом, контроль за виконанням наказу покладається на заступника міністра з питань європейської інтеграції Вітренка А.

Повідомляється, що вибори будуть організовані відповідно до вимог статті 42 закону «Про вищу освіту» та постанови Кабінету Міністрів від 9 грудня №1236 «Про встановлення карантину та введення обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби Covid-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2».

Також, згідно з наказом, буде оголошено конкурс на заміщення посади ректора КНУ імені Тараса Шевченка, який проведе департамент кадрового забезпечення Міносвіти.

4 грудня відбувся другий тур виборів ректора Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Студпарламент університету повідомив, що виборчий процес почнеться з самого початку, оскільки перемогу може отримати той кандидат, який набирає принаймні 50% від загальної кількості виборців, незалежно від явки де-факто.

Джерело: Українські новини