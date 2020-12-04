Вибори ректора Університету Шевченка: стали відомі результати

Виборчий процес почнеться з самого початку, оскільки перемогу може отримати той кандидат, який набирає принаймні 50% від загальної кількості виборців

Жоден із кандидатів на посаду ректора не набрав понад 50% голосів

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка сьогодні, 4 грудня, відбувся другий тур виборів ректора.

До другого туру вийшли Володимир Бугров і Сергій Вижва. У першому турі 25 листопада Бугров набрав 42,75% голосів, а Вижва - 7% голосів.

4 грудня найбільшу кількість голосів отримав проректор з науково-педагогічної роботи КНУ імені Тараса Шевченка Володимир Бугров — 47,59%, а його найближчий супротивник Сергій Вижва — 11,64% голосів. Про це йдеться на Студпарламент КНУ у Facebook.

Зазначається, що виборчий процес почнеться з самого початку, оскільки перемогу може отримати той кандидат, який набирає принаймні 50% від загальної кількості виборців, незалежно від явки де-факто.

У Студпарламенті поінформували, що незабаром відбудеться позачергове засідання у зв’язку з результатами виборів ректора КНУ.

Порядок денний:

1. Визначення позиції органу стосовно можливого перенесення виборчого процесу на невизначений термін.

2. Пропозиції органу щодо призначення в.о. ректора КНУ імені Тараса Шевченка.

3. Написання листа в МОН із зазначенням позиції Студпарламенту.

4. Різне.

Нагадаємо, з 2008 року керівником Київського національного університету Шевченка є Леонід Губерський, який вже відбув другу каденцію на посаді. Відповідно до Закону «Про вищу освіту» Леонід Губерський не мав права брати участь у чергових виборах ректора.

Володимир Бугров народився 10 листопада 1967 року в місті Бучач Тернопільської області. У 1984 році із золотою медаллю закінчив Бучацьку середню школу №1. У 1991 році з відзнакою закінчив філософський факультет Київського державного університету ім. Тараса Шевченка, після чого вступив до аспірантури (кафедра філософії, спеціальність «Онтологія, гносеологія, феноменологія»). У 1996 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Мова і символ в контексті проблеми розуміння».

У 1998-2009 роках – заступник декана філософського факультету Університету з наукової роботи.

З січня 2009 року – проректор з науково-педагогічної роботи Університету. Автор понад 100 наукових і навчально-методичних робіт.