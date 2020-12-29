Україна могла отримати вакцину набагато раніше, – дипломат

Швидке отримання вакцини було ключовим тестом для влади, і вона його провалила, зазначив Єлісєєв

Якби чинна влада вміла адекватно діяти у кризових ситуаціях то вакцина від коронавірусу вже була б в Україні.

Про це дипломат, представник України при ЄС (2010-2015), ексзаступник голови Адміністрації президента Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв написав в Twitter.

Україна не отримає найближчим часом доступу до вакцини від коронавірусу провідних світових виробників через непрофесійні дії влади.

«Джерела в ЄС вказують: українська влада поводила себе безпорадно і непрофесійно у боротьбі за вакцини від євровиробників. Якби так само діяли свого часу, то Україна ніколи б не мала ні Угоди про асоціацію, ні безвізу. Поради: діяти наступально, вигризати контракти, не чекати на реалізацію COVAX», – пише Єлісєєв.

«Швидке отримання Україною вакцини було ключовим викликом для української дипломатії. Це був тест для МЗС на здатність діяти швидко, креативно, наполегливо і професійно. На жаль, його провалено. Поки вміємо добре займатися словесною еквілібристикою і робити паркетні інтерв’ю. Віддача для країни – 0», - констатував дипломат.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов сподівається отримати першу партію Covid-вакцин наприкінці зими.

Як повідомлялося, наша держава ймовірніше отримає вакцини виробництва компанії Astra Zeneka. Її ефективність складає 70%.

В Україні за добу, 28 грудня, зафіксовано 6 988 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 1 037 362 особи, одужало – 681 835 осіб, летальних випадків – 18 081, проведено ПЛР-тестувань – 5 511 179.