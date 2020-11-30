Стало відомо, скільки школярів наразі хворіють на коронавірус

Минулої доби коронавірус виявили у 570 дітей в Україні

Із 1 вересня захворіло вже майже 12 тисяч учнів

В Україні з початку навчального року зареєстровано більше 36 тисяч випадків зараження коронавірусом серед учителів та школярів.

Про це на брифінгу 30 листопада повідомив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

«Наразі на коронавірус хворіють 5195 учнів та 9600 вчителів. З 1 вересня захворіло вже майже 12 тисяч учнів та 24 496 вчителів», — сказав він.

За словами Ляшка, через випадки зараження коронавірусом на самоізоляцію відправили 4741 клас, 591 школу закрито на карантин, а учнів повністю переведено на дистанційне навчання.

На самоізоляції через контакти з інфікованими перебувають 121 тисяча учнів та 7 800 викладачів.

За минулу добу, 29 листопада, коронавірус в Україні виявили у 9946 осіб, 114 пацієнтів померли, 5771 людина одужала. Також глава МОЗ повідомив, що за вчорашній день на коронавірус захворіли 570 дітей та 360 медпрацівників.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 460), Дніпропетровській (1 138), Одеській (818), Запорізькій (725) та Київській (691) областях.

Коронавірус в Україні

Всього 732625

Хворіють 375149

Одужали 345149

Померли 12327

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З початку пандемії зафіксовано 732 625 випадків зараження коронавірусом, з них 12 327 летальних випадків. Від C-19 одужали 345 149 осіб.