Одеські школи з 1 грудня дня можуть перейти на дистанційне навчання: подробиці

Чи можливий карантин у навчальних закладах міста вже завтра?

З 1 грудня учні середньої та старшої школи можуть перейти на дистанційне навчання. Початкова школа буде працювати у звичайному режимі.

За словами директора департаменту освіти Олени Буйневіч, в Одесі більше 400 педагогів середньої і старшої школи знаходяться на лікарняному, половина з яких – через коронавірус. У місті повністю закриті 4 школи і 223 класу.

«Дуже турбує те, що значне зростання сталося після відносно стабільною ситуації за минулий тиждень. Плюс 70 закритих класів в основному середня і старша школа. Основна причина це хвороби не дітей, а педагогів, які контактували з ними», -– зазначила Буйневіч.

У департаменті пропонують і, за словами Олени Буйневіч, директори шкіл підтримують це, 5-11 класи на два тижні перевести на дистанційне навчання. Всі необхідні ресурси для цього є: відеоуроки та інші освітні ресурси. Початкова школа і дитячі садки залишиться працювати в очному режимі.

«Ми розуміємо, що дуже складно буде обмежити контакти і не водити в школу учнів початкових класів, тому 1-4 класи пропонуємо залишити в очному форматі, тим більше, що серед них практично немає закритих класів і вони працюють відносно стабільно. Це один колектив, одні і ті ж діти», – розповіла директор департаменту.

Дистанційне навчання для 5-11 класів в департаменті пропонують почати вже з завтрашнього дня, 1 грудня. Олена Буйневіч підкреслила, що це дасть можливість педагогам вийти з лікарняного і розірве ланцюжок взаємодій між дітьми, які в більшості переносять коронавірус легко, але приносять інфекцію додому.

Джерело: Пушкинская.net