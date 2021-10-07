На Харківщині через погіршення ситуації з Covid-19 перенесли канікули

На Харківщині школярів відправлять на канікули з 18 жовтня, щоб стримати розповсюдження коронавірусу

Канікули почнуться 18 жовтня

У Харківській області школярі підуть на осінні канікули на тиждень раніше. Для всіх учнів молодших та старших класів вони розпочнуться 18 жовтня. Про це повідомляєх пресслужба Харківської ОДА.

Таке рішення прийнято регіональною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Він додав, що попри всю роботу зі стримування розповсюдження Covid-19 на Харківщині, область все ще перебуває на межі «червоної» зони. Тому було прийнято рішення запровадити по всьому регіону шкільні канікули з 18 жовтня. Це має пом’якшити ситуацію навколо розповсюдження коронавірусної хвороби.

«Запровадимо шкільні канікули на території області, що з урахуванням свят, які будуть наступного тижня – чотири святкові вихідні – дозволить на досить суттєвий час обмежити контакти й дітей, і дорослих», – пояснив прокоментував заступник голови Харківської ОДА Михайло Черняк.

7 жовтня було прийнято рішення про перехід Харківської області в «помаранчеву» зону карантину. Тепер область має ряд обмежень. За словами заступника мера з питань забезпечення життєдіяльності міста Андрія Руденка, театри і кінотеатри повинні працювати при 50% заповнюваності. У міському транспорті дозволені тільки сидячі місця, всі пасажири повинні бути в масках.

В Харківській області кілька шкіл перейшли на дистанційне навчання через те, що багато вчителів не були вакциновані. Зараз тільки 6 освітніх установ перейшли на віддалений формат.

Раніше стало відомо, що в Україні вводять обов'язкову Covid-вакцинацію для чиновників та педагогів. Тих, хто відмовиться від щеплень, роботодавці будуть зобов'язані відстороняти від роботи.

Тим часом у Києві директор школи подав до суду на Кабмін: вимагає скасувати карантинні обмеження для вчителів.

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