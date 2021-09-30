МОЗ пояснив, кого будуть відстороняти від роботи через відсутність Covid-щеплення

У проєкті наказу МОЗ про обов'язкову вакцинацію йдеться лише про співробітників державних організацій

Якщо роботодавець не відсторонив невакциновану людину, то він може понести відповідальність

В Україні вводять обов'язкову Covid-вакцинацію для чиновників та педагогів. Тих, хто відмовиться від щеплень, роботодавці будуть зобов'язані відстороняти від роботи. Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пише hromadske.

«Є контролюючий орган, який може приходити на роботу та перевіряти: якщо роботодавець не відсторонив невакциновану людину, то він може понести відповідальність. Якщо вакцинація обов'язкова, то роботодавець зобов'язаний відсторонити від робочого процесу невакцинованих», – пояснив він.

Ляшко уточнив, що в проєкті наказу МОЗ про обов'язкову вакцинацію йдеться лише про співробітників державних організацій.

На період карантину обов'язкова вакцинація буде введена для:

працівників закладів професійної (професійно-технічної освіти), професійної передвищої освіти, загальної середньої освіти, дошкільної освіти, позашкільних навчальних закладів;

працівників центральних органів виконавчої влади та їх територіальних підрозділів;

працівників місцевих державних адміністрацій.

Ляшко додав, що на медиків вимога обов'язкової вакцинації не поширюється з двох причин. По-перше, рівень їх вакцинації і без того високий (понад 80%).

«Також тут питання в доступності медичної допомоги – якщо в лікарні медиків будуть відстороняти від роботи, то хто надасть медичну допомогу?», – резюмував глава МОЗ.

Нагадаємо, уряд збирається ввести обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу для громадян певних професій.

22 вересня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко оголосив про введення обов'язкової вакцинації проти коронавірусної хвороби для працівників освіти та чиновників.