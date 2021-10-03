У Києві директор школи подав до суду на Кабмін: вимагає скасувати карантинні обмеження для вчителів (відео)

Освітянин за вакцинацію, але вважає, що при цьому треба дотримуватися закону

Директор спеціалізованої школи №210 Оболонського району Києва Дмитро Ламза подав судовий позов до Окружного адміністративного суду м. Києва. Відповідачем по справі є Кабмін, третьою стороною виступає Профспілка працівників освіти й науки України. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Головна вимога позову: повернути конституційні права педагогам, визнавши протиправними та нечинними положення підпункту 15-1 пункту 3 та підпункту 10 пункту 3-5 Постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. №1236 у редакції від 24.09.2021 р.

«Напередодні Дня вчителя посадовці будуть говорити гарні та чуттєві слова про те, як вони люблять та поважають вчителів. Будуть говорити, що вчителі – дуже важлива професія і тому подібне. І в той же час будуть займатися геноцидом вчителів. Я – освітянин і не буду мовчати, коли страждають мої колеги та друзі! Колектив, який я очолюю, занепокоєний подіями, що відбуваються навколо освіти; школи закривають на дистанційне навчання, а деякі школи взагалі закривають і переводять працівників у відпустку за свій рахунок. То про яке свято можна говорити?», – запитує Дмитро Ламза.

Директор вважає подання зазначеної заяви відповідальним кроком щодо своїх колег, «конституційні права яких порушуються державою». Дмитро Ламза впевнений, що його позов матиме резонанс, і «посадовці схаменуться щодо неправомірних дій по відношенню до трудових колективів».

При цьому освітянин підтримує вакцинацію і вважає, що вона потрібна.

«Чому в сучасній правовій країні все робиться не по закону? Хто придумує вигадані відсотки і чому саме 80 %, а не якийсь інший відсоток?», – запитує він.

Дмитро Ламза вважає, що освітянам не дають працювати, від чого «страждають люди, а головне – діти». Освітянин упевнений, що в цій ситуації треба діяти.

Нагадаємо, Києву не вдасться уникнути примусової вакцинації, якщо люди хочуть вільно відвідувати громадські місця та вільно користуватися громадським транспортом. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко.

Раніше стало відомо, що в Україні вводять обов'язкову Covid-вакцинацію для чиновників та педагогів. Тих, хто відмовиться від щеплень, роботодавці будуть зобов'язані відстороняти від роботи.

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