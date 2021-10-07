Бідні – бо дурні. В Україні дитина захворіла на поліомієліт, який перемогли 100 років тому
Тепер дитина залишиться інвалідом
Мовою оригіналу
В Украине ребенок заболел полиомиелитом. Болезнью, которую победили 100 лет назад. Теперь ребенок останется инвалидом. По вине родителей, которые из-за своих религиозных убеждений отказались делать вакцину. Отказались закапать капельки. Переложили ответственность на неведомую силу. Потому что плохо учились в школе. Но учились плохо они, а инвалидом будет ребенок.
До 20 века таких детей было очень много. Но изобрели вакцину. И полиомиелит ушел. Чтобы вернуться, когда вернулись темные времена и средневековье в голове.
А ниже график зависимости (корреляции?) вакцинации от Ковида от уровня образования. Уровень образования определяется по результатам сдачи теста по математике. И теперь расскажите о лучшем в мире советском образовании.
Чому бідні? Бо дурні.
В итоге мы одни из лидеров по смертности.
А кто то останется инвалидом на всю жизнь потому что дурні родители.
Джерело: блог Сергія Фурси