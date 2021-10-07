Бідні – бо дурні. В Україні дитина захворіла на поліомієліт, який перемогли 100 років тому

Тепер дитина залишиться інвалідом

Мовою оригіналу

В Украине ребенок заболел полиомиелитом. Болезнью, которую победили 100 лет назад. Теперь ребенок останется инвалидом. По вине родителей, которые из-за своих религиозных убеждений отказались делать вакцину. Отказались закапать капельки. Переложили ответственность на неведомую силу. Потому что плохо учились в школе. Но учились плохо они, а инвалидом будет ребенок.

До 20 века таких детей было очень много. Но изобрели вакцину. И полиомиелит ушел. Чтобы вернуться, когда вернулись темные времена и средневековье в голове.

А ниже график зависимости (корреляции?) вакцинации от Ковида от уровня образования. Уровень образования определяется по результатам сдачи теста по математике. И теперь расскажите о лучшем в мире советском образовании.

Чому бідні? Бо дурні.

В итоге мы одни из лидеров по смертности.

А кто то останется инвалидом на всю жизнь потому что дурні родители.

Джерело: блог Сергія Фурси

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.