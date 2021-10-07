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    Думки вголос

    Бідні – бо дурні. В Україні дитина захворіла на поліомієліт, який перемогли 100 років тому

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

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    Поліомієліт пішов, бо повернулися темні часи і середньовіччя в голові - Бідні – бо дурні. В Україні дитина захворіла на поліомієліт, який перемогли 100 років тому
    Поліомієліт пішов, бо повернулися темні часи і середньовіччя в голові

    Тепер дитина залишиться інвалідом

    Мовою оригіналу

    В Украине ребенок заболел полиомиелитом. Болезнью, которую победили 100 лет назад. Теперь ребенок останется инвалидом. По вине родителей, которые из-за своих религиозных убеждений отказались делать вакцину. Отказались закапать капельки. Переложили ответственность на неведомую силу. Потому что плохо учились в школе. Но учились плохо они, а инвалидом будет ребенок.

    До 20 века таких детей было очень много. Но изобрели вакцину. И полиомиелит ушел. Чтобы вернуться, когда вернулись темные времена и средневековье в голове.

    А ниже график зависимости (корреляции?) вакцинации от Ковида от уровня образования. Уровень образования определяется по результатам сдачи теста по математике. И теперь расскажите о лучшем в мире советском образовании.

    Чому бідні? Бо дурні.

    В итоге мы одни из лидеров по смертности.

    А кто то останется инвалидом на всю жизнь потому что дурні родители.

    Джерело: блог Сергія Фурси

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: діти хвороби вакцинація
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    Бідні – бо дурні. В Україні дитина захворіла на поліомієліт, який перемогли 100 років тому