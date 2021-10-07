МОЗ затвердив список професій для обов'язкової вакцинації від Covid-19

Працівники закладів освіти та органів виконавчої влади, які не щепляться проти Covid-19, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати

Наказ набирає чинності через місяць з моменту його публікації

Міністерство охорони здоров'я України затвердило перелік професій, для яких вакцинація проти коронавірусу є обов’язковою. Як інформує пресслужбу МОЗ, наказ набирає чинності через місяць з моменту його публікації.

Згідно з наказом МОЗ, вакцинація проти коронавірусу є обов’язковою для працівників:

центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;

закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

«Наступним етапом до цього переліку будуть включені працівники усіх державних установ, організацій та підприємств, соціальні працівники та працівники поштових послуг», – заявив голова МОЗ Віктор Ляшко.

Також міністр зауважив, що усі працівники перерахованих установ щоденно контактують з великою кількістю людей. Зокрема, більшість госпіталізованих хворих на коронавірус пацієнтів – невакциновані.

«Працівники закладів освіти та органів виконавчої влади, які не щепляться проти Covid-19 протягом цього періоду, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати», – резюмує пресслужба МОЗ.

Графіка: МОЗ

До слова, перше місто в України вводить проїзд у транспорті лише для вакцинованих.

Глава уряду напередодні анонсував, що три області цього тижня стануть «червоними». Критеріям «червоного» рівня епіднебезпеки відповідають Харківська, Запорізька та Херсонська області.

До слова, у Чернігові невакциновані чиновники здаватимуть ПЛР-тести двічі на тиждень.

Також нагадаємо, що карантин у Львові планують посилити вже з 14 жовтня. Через зростання захворюваності на Cоvid-19 буде обмежено проведення масових заходів, роботу шкіл та лікарень.

За даними МОЗ, щонайменше 11 областей опинились у «помаранчевій» зоні.

В Україні за добу 6 жовтня медики зафіксували понад 15 тисяч нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Від ускладнень вчора померли 314 людей.

Напередодні стало відомо, якою буде кількість померлих від коронавірусу в Україні до кінця року.

До слова, тепер у столичних Центрах надання адмінпослуг можна ще й вакцинуватися.

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що Києву не вдасться уникнути примусової вакцинації, якщо люди хочуть вільно відвідувати громадські місця та вільно користуватися громадським транспортом.

Столична влада не виключає, що наявність Covid-сертифікатів або ПЛР-тестів стане обов’язковою умовою для відвідування міських закладів або установ.

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