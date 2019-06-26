Окружний адмінсуд Києва взявся за скасування нового правопису



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Суд розгляне позов киянки, яка звернулася нібито в інтересах своєї доньки

У четвер, 27 червня, Окружний адміністративний суд Києва почне розгляд справи про оскарження нової редакції українського правопису. Про це повідомляє пресслужба суду.

«27 червня 2019 року відбудеться підготовче засідання у справі за позовом до Кабінету міністрів України про оскарження нової редакції українського правопису. Розгляд справи відбуватиметься за правилами загального позовного провадження», - йдеться в повідомленні.

У суді зазначили, що позивачка звернулась до суду в інтересах своєї доньки - учениці 7-го класу. «Серед вимог позову - визнання протиправною та нечинною постанову Кабінету міністрів України №437 від 22 травня 2019 року «Питання українського правопису». На думку позивачки, уряд, ухвалюючи зміни до правопису, діяв поза межами своїх повноважень та не врахував реального стану розвитку української мови, що ускладнить її вивчення та грамотне використання», - повідомили в суді.

Нагадаємо, 22 травня Кабінет міністрів схвалив «Український правопис» у новій редакції, розробленій Українською національною комісією з питань правопису.

Як повідомлялося, 3 червня Міносвіти опублікувало фінальні зміни у правописі.

До слова, з українського правопису можна чимало дізнатись про суспільство.

Нагадаємо також, що 25 червня Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення про перейменування Московського проспекту на Степана Бандери і проспекту генерала Ватутіна на Шухевича.