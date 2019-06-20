Не «пілотка», а «пілотеса»: вінницьким військовим розповіли про новий правопис



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Про український правопис у Збройних силах України

Хоча новий правопис, поки що, носить більше рекомендаційний характер, а його повне впровадження планується «розтягнути» на п’ять років, у Вінниці фахівці-філологи уже розповідають про нові мовні правила у тих колективах, які цього бажають. Так, нещодавно відповідну лекцію прочитали співробітникам апарату обласної ради. Тепер черга дійшла і до військових: в одній з частин Повітряних Сил ЗСУ відбулася зустріч на цю тему із кандидаткою філологічних наук, деканом філологічного факультету Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу Оленою Похилюк.

«Із цим навчальним закладом наша частина плідно співпрацює в рамках укладеного два роки тому Меморандуму про співпрацю, – цитує інформаційна редакція Інформагентства Міноборони заступника командира військової частини з морально-психологічного забезпечення підполковника Ігоря Коржанського. – Це – і різноманітні заходи військово-патріотичного виховання, і, як цього разу, зустріч особового складу із науковцем-філологом.

За словами пані Олени, лекція проходила зі слайдами, аби усі зміни були наочними.

«Військові жваво обговорювали зміни, багато запитували. В основному – стосовно нововведених фемінітивів на кшталт «офіцер – офіцерка», «льотчик – льотчиця» тощо. Цікавилися, як за новим правописом буде називатися жіночий варіант слова «пілот». Звичайно ж, не «пілотка», а скоріше «пілотеса». А військове звання «старшина», як ми з ними з’ясували під час спілкування, є іменником спільного роду, - розповідає Олена Похилюк.

За інформацією Інформагентства Міноборони, тестові завдання за результатами лекції військові склали із дуже високими результатами.

Джерело: naparise.com