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    Нові правила українського правопису: киян запрошують на безкоштовні лекції

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    Нові правила українського правопису: киян запрошують на безкоштовні лекції

    Метою проведення лекцій є покращення знання української мови

    2 липня Інститут філології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка проведе безкоштовний курс лекцій про вживання та використання нових норм та правил українського правопису. Про це повідомила пресслужба Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.

    Початок лекцій о 16:00.

    «Метою проведення лекцій є покращення знання української мови, використання нових норм та правил застосування «Українського правопису» для державних службовців, працівників райдержадміністрації, представників інститутів громадянського суспільства», - зазначається в повідомленні.

    Місце проведення: вул. М. Омеляновича-Павленка, 15, Печерська райдержадміністрація, актова зала II поверх.

    Нагадаємо, 22 травня Кабінет міністрів схвалив «Український правопис» у новій редакції, розробленій Українською національною комісією з питань правопису. 

    Як повідомлялося, 3 червня Міносвіти опублікувало фінальні зміни у правописі.

    До слова, з українського правопису можна чимало дізнатись про суспільство.

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