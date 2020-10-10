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    Наука та освіта

    Очільник Міносвіти просить перевести дітей на дистанційне навчання

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    В.о. міністра Шкарлет зазначив, що розуміє всі виклики, перед якими постають керівники закладів освіти - Очільник Міносвіти просить перевести дітей на дистанційне навчання
    В.о. міністра Шкарлет зазначив, що розуміє всі виклики, перед якими постають керівники закладів освіти

    У своїй заяві він не уточнив про які заклади освіти йдеться

    В.о. міністра освіти Сергій Шкарлет просить організувати на наступні два тижні дистанційне навчання для дітей через зростання захворюваності на Covid-19.

    Про це повідомляє його Telegram-канал.

    «Прохання не тільки як керівника Міністерства освіти і науки, а як батька – знайти можливість організувати на наступні два тижні дистанційне навчання для наших дітей. Знаю і розумію, що питання організації навчання вирішують на місцях. Важливо, щоб у такій непростій ситуації центральна та місцева влада діяли спільно. Тому дуже прошу дослухатися до рекомендацій Державної та місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, а також РНБО», – заявив Шкарлет.

    В.о. міністра зазначив, що розуміє всі виклики, перед якими постають керівники закладів освіти, вчителі та батьки. Він додав, що зараз найголовніше – не допустити стрімкого поширення коронавірусу та зберегти здоров’я людей.

    В Україні за минулу добу, 9 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5728 осіб. Це на 76 випадків менше, ніж днем раніше (5804). 

    Одужали за минулу добу – 1920 людей, померли 108 осіб, (у попередній день 89).

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 10 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 256266 людей, одужали 112570 осіб, летальних випадків – 4887.

    У дописі Шкарлета не уточнюється, чи має він на увазі лише школи і виші, чи також дошкільні заклади.

    Нагадаємо, Шкарлет через суд хоче довести, що в його статтях нема плагіату.

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    навчання карантин батьки коронавірус Сергій Шкарлет
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