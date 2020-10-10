Коронавірус змінив світ. Фахівці назвали п’ять пріоритетів для бізнесу майбутнього



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Можливість працювати звідки завгодно і коли завгодно – один з ключових бізнес-трендів

Фахівці приділяють велику увагу ставленню роботодавця до співробітників

Коронавірус відкрив зовсім інше майбутнє для бізнесу та трудового життя загалом. І хоча процес тотальної цифровізації почався задовго до пандемії, тепер він набуває небачених масштабів. В умовах, що змінилися, зможуть вижити далеко не всі, тому бізнес почав активно готуватися до нової реальності. Дослідження ОЕСР показують, що 31% робочих місць будуть радикально перетворені в результаті автоматизації. Але водночас з’являються і нові запити, а разом з ними – нові робочі місця.

Аналітики PwC і Visualcapitalist виділили п’ять пріоритетів. Вони допоможуть визначити робочий план компанії, що хоче бути успішною в новому світі.

1. Гнучка бізнес-стратегія

Гнучке і швидке реагування (в тому числі на Covid-19) стане ключовим фактором для поліпшення становища компаній. Такої думки дотримуються 72% головних фінансових директорів (CFO) в США. Йдеться про такі механізми організації, як віддалена робота, нестандартні робочі години, коротші робочі тижні тощо.

2. Кадрове планування

Тільки набору персоналу недостатньо. Для створення сильного кадрового резерву слід подумати про три кроки:

Якісний підбір співробітників. При прийомі на роботу потрібно стежити за залученістю кандидатів, а також дотримуватися різноманітності. Гендерна інклюзивність, наприклад, добре підходить для збільшення чистого прибутку – доведено, що вона збільшує продуктивність роботи.

Утримання талантів. Для цього краще не наймати людей з розрахунком на короткострокове співробітництво. Замість цього краще вчити людей буквально з нуля, а потім розвивати навички, приділяючи особливу увагу кваліфікації в області цифрових інструментів.

Адаптивність. Не слід нехтувати наймом незалежних підрядників і фрілансерів.

3. Навчання та інновації

В майбутньому користуватимуться попитом як цифрові, так і суто «людські» навички. Тому, щоб йти в ногу з тенденціями, підвищення кваліфікації має включати навчання як цифрової грамотності, так і критичного мислення.

4. Ставлення до співробітників

PwC зазначає, що кожен третій працівник був би готовий розглянути нижчу оплату заради влаштування на роботу, де він буде повноцінно залучений в процес, отримуватиме досвід і будуватиме значимі відносини. Але щоб це сталося, роботодавець повинен приділити особливу увагу індивідуальним потребам кожного працівника.

5. Умови праці

І знову йдеться про гнучкість. Можливість працювати звідки завгодно і коли завгодно – один з ключових бізнес-трендів. Це змушує бізнес змінювати конфігурацію «традиційного офісу» на гібридні варіанти та розширювати можливості дистанційної роботи. Відповідно, компаніям доводиться більше вкладатися в освоєння сучасних технологій.

«Багато компаній зосереджуються лише на двох або трьох з перерахованих вище пріоритетів, але узгодження всіх п’яти матиме вирішальне значення для майбутнього роботи», – резюмують аналітики.

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