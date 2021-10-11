Осінні канікули-2021: коли і скільки відпочиватимуть школярі

Через карантин дати осінніх канікул змінилися

Шкільні канікули у 2021 році: всі дати

Календар шкільних осінніх канікул у 2021 роц і, рекомендований міністерством освіти і науки, зазнав змін через посилення карантину в Україні. У деяких регіонах канікули розпочнуться на тиждень раніше, а не з 25 жовтня.

Такий календар канікул має тільки рекомендаційний характер (незмінною вимогою є тільки загальна кількість днів - не більше ніж 30).

Кожна школа призначає дати канікул на свій розсуд, але є загальні рекомендації для всіх навчальних закладів.

Міністерство освіти рекомендує проводити канікули в такі дати:

осінні канікули – з 25 до 31 жовтня 2021 року;

зимові канікули – з 25 грудня 2021 року до 9 січня 2022 року;

Весняні канікули – з 28 березня по 3 квітня 2022 року;

літні канікули – з 1 червня по 31 серпня 2022 року.

Школярі також відпочиватимуть у святкові дні, оголошені вихідними:

14 жовтня – День захисника України;

25 грудня – Різдво;

8 березня – Міжнародний жіночий день;

25 квітня – Великдень;

1 травня – День праці;

9 травня – День Перемоги.

Однак через карантин дати канікул можуть змінитися. Так, у 2020 році осінні канікули в більшості шкіл проводили з 15 по 30 жовтня, а після закінчення канікул навчання перевели на дистанційний формат.

Де канікули розпочнуться раніше

У деяких містах і областях через погіршення епідситуації з коронавірусом стали посилювати карантинні заходи, які торкнулися і навчання школярів.

Так, у Львові відправили учнів 5-11 класів з 18 жовтня на тижневе дистанційне навчання. Після цього - з 25 жовтня - буде тиждень канікул, і навчання відновиться 1 листопада.

У Вінниці для школярів осінні канікули почнуться на тиждень раніше, а не з 25 жовтня. За фактом учні відпочиватимуть 11 днів - з 14 по 24 жовтня, оскільки дата 14 жовтня є святковим вихідним (День захисників і захисниць України), а робочий день 15-го перенесли на 23 число.

У Харківській області школярів відправили на канікули раніше - з 18 жовтня, і теж з урахуванням чотирьох святкових вихідних днів напередодні.

До слова, стало відомо, скільки шкіл Київщини закрито через невакцинованих вчителів.

Раніше стало відомо, що в Україні вводять обов'язкову Covid-вакцинацію для чиновників та педагогів. Тих, хто відмовиться від щеплень, роботодавці будуть зобов'язані відстороняти від роботи.

Тим часом у Києві директор школи подав до суду на Кабмін: вимагає скасувати карантинні обмеження для вчителів.

Читайте також: