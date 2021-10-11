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    Осінні канікули-2021: коли і скільки відпочиватимуть школярі

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    У деяких областях канікули почнуться 18 жовтня - Осінні канікули-2021: коли і скільки відпочиватимуть школярі
    У деяких областях канікули почнуться 18 жовтня
    Фото з відкритих джерел

    Через карантин дати осінніх канікул змінилися

    Календар шкільних осінніх канікул у 2021 році, рекомендований міністерством освіти і науки, зазнав змін через посилення карантину в Україні. У деяких регіонах канікули розпочнуться на тиждень раніше, а не з 25 жовтня.

    Шкільні канікули у 2021 році: всі дати

    Такий календар канікул має тільки рекомендаційний характер (незмінною вимогою є тільки загальна кількість днів - не більше ніж 30).

    Кожна школа призначає дати канікул на свій розсуд, але є загальні рекомендації для всіх навчальних закладів.

    Міністерство освіти рекомендує проводити канікули в такі дати:

    • осінні канікули – з 25 до 31 жовтня 2021 року;
    • зимові канікули – з 25 грудня 2021 року до 9 січня 2022 року;
    • Весняні канікули – з 28 березня по 3 квітня 2022 року;
    • літні канікули – з 1 червня по 31 серпня 2022 року.

    Школярі також відпочиватимуть у святкові дні, оголошені вихідними:

    • 14 жовтня – День захисника України;
    • 25 грудня – Різдво;
    • 8 березня – Міжнародний жіночий день;
    • 25 квітня – Великдень;
    • 1 травня – День праці;
    • 9 травня – День Перемоги.

    Однак через карантин дати канікул можуть змінитися. Так, у 2020 році осінні канікули в більшості шкіл проводили з 15 по 30 жовтня, а після закінчення канікул навчання перевели на дистанційний формат.

    Де канікули розпочнуться раніше

    У деяких містах і областях через погіршення епідситуації з коронавірусом стали посилювати карантинні заходи, які торкнулися і навчання школярів.

    Так, у Львові відправили учнів 5-11 класів з 18 жовтня на тижневе дистанційне навчання. Після цього - з 25 жовтня - буде тиждень канікул, і навчання відновиться 1 листопада.

    У Вінниці для школярів осінні канікули почнуться на тиждень раніше, а не з 25 жовтня. За фактом учні відпочиватимуть 11 днів - з 14 по 24 жовтня, оскільки дата 14 жовтня є святковим вихідним (День захисників і захисниць України), а робочий день 15-го перенесли на 23 число.

    У Харківській області школярів відправили на канікули раніше - з 18 жовтня, і теж з урахуванням чотирьох святкових вихідних днів напередодні.

    До слова, стало відомо, скільки шкіл Київщини закрито через невакцинованих вчителів.

    Раніше стало відомо, що в Україні вводять обов'язкову Covid-вакцинацію для чиновників та педагогів. Тих, хто відмовиться від щеплень, роботодавці будуть зобов'язані відстороняти від роботи.

    Тим часом у Києві директор школи подав до суду на Кабмін: вимагає скасувати карантинні обмеження для вчителів.

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    Теги: канікули навчання карантин школярі
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    Осінні канікули-2021: коли і скільки відпочиватимуть школярі