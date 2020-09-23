Вчитися у школі чи дистанційно? Освітній омбудсмен вирішив головну дилему батьків і вчителів



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Горбачов зазначив, що в освітній сфері потрібно переглянути ставлення до навчального процесу

На першому місці – збереження життя і здоров’я дітей, – вважає Сергій Горбачов

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов розповів, як карантинні обмеження стали викликом для освітньої галузі. За словами Горбачова, головним завданням має бути безпека дітей під час навчання, підтримавши при цьому всі застереження головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка. Про це омбудсмен зазначив в інтерв’ю «Главкому».

«Право на безпеку є пріоритетним, це моя принципова позиція. Ще працюючи директором школи, я дуже багато разів повторював тезу, яка для деяких колег лунає мало не єретично. Головне завдання директора школи – щоб діти ввечері повернулися додому живими і здоровими. Треба надавати якісну освіту, забезпечувати якісний освітній процес – це важливо. Але на першому місці головна умова – збереження життя і здоров’я. Щодо запроваджених обмежень, то я не є фахівцем з епідеміології, лікарем, і маю довіряти професіоналам. Якщо головний санітарний лікар вводить обмеження і вважає, що вони нас мають захищати, то я їх підтримуватиму. Життя і здоров’я є пріоритетними», – зазначив Горбачов.

Крім того, Сергій Горбачов зазначив, що в освітній сфері потрібно переглянути ставлення до навчального процесу та як школи та ВНЗ контролюють результативність навчання.

«Освітнє законодавство та Міністерство освіти і науки визначають бажаний рівень, до якого мають дійти здобувачі освіти. І заклад освіти в межах своєї автономії сам організовує навчальний процес таким чином, щоб максимально ефективно надати якісну освіту, маючи за пріоритет збереження життя і здоров’я здобувачів освіти та педагогічного персоналу. Контроль за якістю освіти здійснює Державна служба якості освіти. Що стосується того, як організувати навчання та оцінити його якість, то це цілком можна робити і дистанційно: ми наразі маємо можливість користуватися різноманітними освітніми платформами та інструментами комунікації: Google Клас, Microsoft Teams, можна проводити конференції в Zoom, чи в Skype. Тобто варіацій дуже багато і заклад освіти сам визначає, як навчати і контролювати результативність навчання», – зазначає омбудсмен.

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