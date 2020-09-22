Освітній омбудсмен прокоментував скандал у столичному Коледжі інформаційних систем та технологій



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Освітній омбудсмен Сергій Горбачов

Сергій Горбачов: відповідь керівництва коледжу мене просто обурила

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов дав критичну оцінку інциденту, який на початку навчального року прогримів у столичному Коледжі інформаційних систем та технологій. Нагадаємо вчителька фізкультури Любов Малькова кричала на неповнолітнього студента, використовуючи неналежну лексику.

В інтерв’ю «Главкому» Горбачов висловив невдоволення тим, що керівництво навчального закладу розслідувало ці події.

Крім того, Сергій Горбачов прокоментував заяву студента четвертого курсу, який згодом розповів репортерам про те, що агресивна поведінка для викладачки – норма. Крім того, хлопець стверджує, що за заліки вона вимагала від нього грошей.

«Треба робити подання до правоохоронних органів. Кожна людина має захищати свої права і права інших громадян. Ви згадали про можливе вимагання грошей, я не можу цього стверджувати, бо я не чув запис і не знаю, чи ідентифіковані особи тих, хто на цьому записі. Вимагання хабаря – це не лише посадове порушення, це вже кримінальний злочин. Тому треба подавати заяву до поліції. Будь-хто може це зробити, насамперед сам постраждалий, людина, у якої вимагали хабаря», – зазначає Горбачов.

Також, освітній омбудсмен був обурений на протокол засідання комісії з оприлюдненого на відео інциденту, який був надісланий як запит до керівництва, де сказано, що в закладі буде проведена роз’яснювальна робота не тільки з викладачами, а й зі студентами.

«Будь-яка комісія створюється для того, щоб досягнути трьох цілей: перша – з’ясувати достовірність фактів, друга – дати оцінку цим фактам, третя – зробити висновки. У висновках написано так: провести роз’яснювальну роботу. Причому роз’яснювальну роботу чомусь вирішили проводити не лише з працівниками закладу, які поводяться неетично і непрофесійно, порушують закон, а й зі студентами, які в у даному випадку поводяться коректно. Мене це дуже обурило, я вже мав розмову з директоркою закладу, де висловив свою позицію і зробив окреме подання з вимогою переглянути рішення комісії і керівництву закладу вжити належних заходів, які прямо передбачені законом. Хоча найнеприємніше те, що, скоріше за все, цю викладачку могли вже тихесенько звільнити «за власним бажанням» або, навіть, «за згодою сторін». Це треба ще з’ясувати», – наголосив Горбачов.

Нагадаємо, що у київському коледжі інформаційних систем і технологій, що на Львівській площі, розгорівся скандал через поведінку вчительки фізкультури.