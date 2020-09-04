У Києві через коронавірус на карантин закрили дві школи й чотири дитсадки



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В 11 школах Києва на дистанційне навчання відправили загалом 20 класів

Коронавірус виявили в учнів і вчителів

Дві столичних школи переведені на дистанційне навчання через захворювання вчителів на коронавірус. Ще в 11 школах на дистанційне навчання відправили загалом 20 класів. Там виявили інфікованих учнів. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

«Також, тимчасово закрили на карантин 4 дитячих садочки. По одному в Деснянському, Печерському, Оболонському та в Дніпровському районах», - сказав мер.

«Я знову звертаюся до батьків: якщо зранку ви бачите у дитини симптоми ГРВІ – не ведіть її в садочок чи школу! Будьте уважними до здоров’я своїх дітей та безпеки інших дітлахів!» - наголосив Кличко.

Він підкреслив, що місто робить все, щоб не допустити спалахів хвороби в начальних закладах. Так всі муніципальні заклади освіти отримали необхідні дезінфікуючі засоби та засоби індивідуального захисту.

Усі школи працюють за чітким регламентом. І мають також інструкції на випадок виявлення хворого на коронавірус.

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Як повідомлялося, за минулу добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 319 осіб. Від початку епідемії у Києві підтверджено 14477 випадків захворювання на Covid-19.

Раніше у Києві закрили на карантин навчально-виховний комплекс №240 «Соціум» через виявлення коронавірусу у двох вчителів.