Чи можуть учні фільмувати викладача? Освітній омбудсмен дав роз’яснення



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов

Сергій Горбачов прокоментував скандал у столичному Коледжі інформаційних систем та технологій

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов не бачить перепон для того, аби студенти або учні оприлюднювати відео з інцидентами, коли викладачі на робочому місці ведуть себе непрофесійно. Про це омбудсмен відзначив в інтерв’ю «Главкому».

За словами Горбачова, поведінка викладачки столичного Коледжу інформаційних систем та технологій була абсолютно неприйнятною ні з погляду людяності, ні з погляду професіоналізму.

Нагадаємо вчителька фізкультури Любов Малькова кричала на неповнолітнього студента, використовуючи неналежну лексику.

«Викладач не має права так поводитися. Це поведінка емоційно неврівноваженої людини з використанням дуже сумнівної лексики, яка є абсолютно неприйнятною. Якщо ми хочемо виховувати людей з почуттям власної гідності, з почуттям відповідальності і громадянських чеснот, то, звичайно, це абсолютно неприйнятним», – зазначив Горбачов.

Крім того, Сергій Горбачов наголосив, що студенти не мають замовчувати такі випадки у своїх навчальних закладах.

«Прихильники подібного психологічного терору, який ми побачили на відео, кажуть, що не можна було знімати, оскільки це, нібито, приватне життя. Вони дуже плутають приватне життя і виконання посадових обов’язків. Тобто людина, яка знаходиться на робочому місці, в робочий час, виконуючи свої посадові обов’язки, не є приватною особою. На неї не розповсюджується, скажімо, положення закону про захист приватного життя. Стаття 34 Конституції прямо говорить, що кожен громадянин має право вільно збирати, зберігати і розповсюджувати інформацію, окрім тієї, яка має обмежений доступ. Ну а щодо обмеженого доступу, то в даному випадку спрацьовує стаття 21 закону про інформацію, яка визначає, що факти про порушення прав і свобод людини не можуть бути віднесені до інформації з обмеженим доступом. Тому фіксація порушення прав – це не просто право, а це обов’язок громадян фіксувати, в тому числі – й засобами аудіо та відео запису. Так що все було зроблено абсолютно законно», – зазначає Горбачов.

Нагадаємо, що у київському коледжі інформаційних систем і технологій, що на Львівській площі, розгорівся скандал через поведінку вчительки фізкультури.