Підручники з історії в Україні та Польщі. Показова відмінність (фото)

Лариса Ніцой пояснила, що не так з оформленням підручників з історії

Відома громадська активістка поділилася своїм баченням того, яким має бути оформлення шкільних підручників з історії

Письменниця та громадська активістка Лариса Ніцой вважає, що оформлення шкільних підручників з історії має сприяти патріотичному вихованню дітей. Таку думку вона висловила на своїй сторінці у Facebook.

Як приклад Ніцой продемонструвала обкладинку шкільного підручника з історії у Польщі та порівняла її з обкладинками українських підручників. На думку письменниці, оформлення підручниками має бути таким, щоб дитина відчувала свою спорідненість з предками, з давнім і славним походженням, з героїкою, а також має відчувати гордість.

«Просто роздивіться ці картинки і прислухайтеся до себе, які емоції вони у вас викликають? Досліджую багато років патріотичне виховання в освіті інших країн. Ось вам для роздумів 5 картинок. Це обкладинки підручників історії для учнів одного й того віку. Обкладинка польська 4 клас відповідає нашому і 5 класу.

Отже, до роздумів п’ять обкладинок підручника історії. Скажіть, яка обкладинка впливає на свідомість/підсвідомість дітей, так, що дитина ідентифікує себе з предками, з давнім і славним походженням, з героїкою, і відчуває гордість? Розшифрую. Польська – так. Виховує. Наші обкладинки – це що завгодно: смак, дизайн, але ніяк не виховання дітей через емоцію. Діти цього віку не знають тих фільмів/картин/ пам'ятників, зображення яких розміщене на наших обкладинках, щоб відчувати з ними спорідненість», – зазначила вона.

Ніцой припустила, що таке оформлення підручників з історії в Україні робиться навмисне та заявила, що вважає такий підхід «диверсією в освіті».

«Ви скажете, так, не врахований психологічний підхід. Схиляюся до того, що, навпаки, врахований, і використаний всупереч і на шкоду. Зроблено спеціально так, щоб діти не відчували, не усвідомлювали свою ідентичність і спорідненість з тими, хто в цій книжці. У мене питання. Допоки буде продовжуватися ця диверсія в нашій освіті?» – йдеться у дописі.

Нагадаємо, раніше дитяча письменниця та громадська активістка Лариса Ніцой відреагувала на концерти, які влаштовують зірки шоубізу з російськомовними репертуарами для бійців ЗСУ. За її словами, наслідком таких відвідин є «отруєння і загострення «мовної шизофренії».

До слова, Міністерство освіти і науки України переглянуло навчальну програму для школярів на 2022-2023 роки. Із програми зарубіжної літератури виключили більшість російських та білоруських письменників. Замість них діти читатимуть твори Жана де Лафонтена, О. Генрі, Анни Ґавальди, Ульфа Старка, Джона Бойна, Е. Шмітта, Йозефа Рота, Александра Гранаха тощо. Водночас у програмі залишили тексти Булгакова, Гоголя, Кузнецова й Ільфа та Петрова.