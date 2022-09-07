Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Підручники з історії в Україні та Польщі. Показова відмінність (фото)

Надія Клочко
glavcom.ua
Підручники з історії в Україні та Польщі. Показова відмінність (фото)
Лариса Ніцой пояснила, що не так з оформленням підручників з історії
фото з відкритих джерел

Відома громадська активістка поділилася своїм баченням того, яким має бути оформлення шкільних підручників з історії

Письменниця та громадська активістка Лариса Ніцой вважає, що оформлення шкільних підручників з історії має сприяти патріотичному вихованню дітей. Таку думку вона висловила на своїй сторінці у Facebook.

Як приклад Ніцой продемонструвала обкладинку шкільного підручника з історії у Польщі та порівняла її з обкладинками українських підручників. На думку письменниці, оформлення підручниками має бути таким, щоб дитина відчувала свою спорідненість з предками, з давнім і славним походженням, з героїкою, а також має відчувати гордість.

«Просто роздивіться ці картинки і прислухайтеся до себе, які емоції вони у вас викликають? Досліджую багато років патріотичне виховання в освіті інших країн. Ось вам для роздумів 5 картинок. Це обкладинки підручників історії для учнів одного й того віку. Обкладинка польська 4 клас відповідає нашому і 5 класу.

Отже, до роздумів п’ять обкладинок підручника історії. Скажіть, яка обкладинка впливає на свідомість/підсвідомість дітей, так, що дитина ідентифікує себе з предками, з давнім і славним походженням, з героїкою, і відчуває гордість? Розшифрую. Польська – так. Виховує. Наші обкладинки – це що завгодно: смак, дизайн, але ніяк не виховання дітей через емоцію. Діти цього віку не знають тих фільмів/картин/ пам'ятників, зображення яких розміщене на наших обкладинках, щоб відчувати з ними спорідненість», – зазначила вона.

Підручники з історії в Україні та Польщі. Показова відмінність (фото) фото 1
Підручники з історії в Україні та Польщі. Показова відмінність (фото) фото 2
Підручники з історії в Україні та Польщі. Показова відмінність (фото) фото 3
Підручники з історії в Україні та Польщі. Показова відмінність (фото) фото 4
Підручники з історії в Україні та Польщі. Показова відмінність (фото) фото 5

Ніцой припустила, що таке оформлення підручників з історії в Україні робиться навмисне та заявила, що вважає такий підхід «диверсією в освіті».

«Ви скажете, так, не врахований психологічний підхід. Схиляюся до того, що, навпаки, врахований, і використаний всупереч і на шкоду. Зроблено спеціально так, щоб діти не відчували, не усвідомлювали свою ідентичність і спорідненість з тими, хто в цій книжці. У мене питання. Допоки буде продовжуватися ця диверсія в нашій освіті?» – йдеться у дописі.

Підручники з історії в Україні та Польщі. Показова відмінність (фото) фото 6

Нагадаємо, раніше дитяча письменниця та громадська активістка Лариса Ніцой відреагувала на концерти, які влаштовують зірки шоубізу з російськомовними репертуарами для бійців ЗСУ. За її словами, наслідком таких відвідин є «отруєння і загострення «мовної шизофренії».

До слова, Міністерство освіти і науки України переглянуло навчальну програму для школярів на 2022-2023 роки. Із програми зарубіжної літератури виключили більшість російських та білоруських письменників. Замість них діти читатимуть твори Жана де Лафонтена, О. Генрі, Анни Ґавальди, Ульфа Старка, Джона Бойна, Е. Шмітта, Йозефа Рота, Александра Гранаха тощо. Водночас у програмі залишили тексти Булгакова, Гоголя, Кузнецова й Ільфа та Петрова.

Читайте також: 

 

 

Теги: Лариса Ніцой школа освіта

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Війна не має стати на заваді здобуттю знань
Навчання під час війни. Освітній омбудсмен дав поради батькам
19 серпня, 14:46
Цього року навчальний рік стартує в умовах повномасштабної війни
День знань в Україні. Освітній омбудсмен звернувся до журналістів
31 серпня, 14:27
Шкільні вчителі самі погано знають математику, тому катують нею дітей
Яка освіта краща: українська чи західна? Відомі бізнесмени влаштували суперечку
4 вересня, 16:44

Наука та освіта

Підручники з історії в Україні та Польщі. Показова відмінність (фото)
Підручники з історії в Україні та Польщі. Показова відмінність (фото)
Скільки шкіл готові до навчального року: відповідь уряду
Скільки шкіл готові до навчального року: відповідь уряду
Яка освіта краща: українська чи західна? Відомі бізнесмени влаштували суперечку
Яка освіта краща: українська чи західна? Відомі бізнесмени влаштували суперечку
Мовне питання у школі під час війни. Психолог дав поради батькам і вчителям
Мовне питання у школі під час війни. Психолог дав поради батькам і вчителям
Україна запровадить санкції проти викладачів-колаборантів
Україна запровадить санкції проти викладачів-колаборантів
«Слуги народу» показали своїх дітей-школярів
«Слуги народу» показали своїх дітей-школярів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
259K
Зустріч Путіна та Зеленського. Кремль назвав нову умову
230K
Сміялися і дивно поводились. Путін, Шойгу та Герасимов з'явились на військових навчаннях
195K
Джонсон у прощальній промові звернувся до Путіна
130K
Нова лінія фронту: ISW оновив карту бойових дій
119K
«Дніпро весь трупами заповнений»: окупант в істериці розповів дружині про удари ЗСУ (аудіо)
112K
Окупанти панікують і визнають: ЗСУ на Харківщині перейшли в наступ

Новини

ЗСУ завдали удару по семи пунктах управління окупантів
Сьогодні, 06:50
П'ять хороших новин 6 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:00
Українські в'язні, які пішли воювати проти Росії: хто вони і за що були покарані
Вчора, 19:51
Місія МАГАТЕ відзвітувала про візит на ЗАЕС: висновки
Вчора, 19:14
Українська Жанна д'Арк. Учителька і багатодітна матір Марія Чашка керує батальйоном (відео)
Вчора, 18:16
Politico: Росії бракує важливої складової для виробництва зброї
Вчора, 17:04

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту