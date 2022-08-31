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Спілка письменників України вимагає закрити музей Булгакова у Києві

Надія Клочко
glavcom.ua
Спілка письменників України вимагає закрити музей Булгакова у Києві
Музей Булгакова у Києві був відкритий у 1991 році
фото з відкритих джерел

У Спілці письменників вважають, що Булгаков – є одним із предтеч «русского міра»

Замість музею російського письменника Михайла Булгакова Секретаріат Національної спілки письменників України (НСПУ) пропонує створити музей видатного українського композитора Олександра Кошиця, який мешкав у цьому будинку до 1906 року. Про це йдеться у заяві пресслужби організації.

Спілка пропонує передати всі музейні експонати на архівне зберігання в Національний музей літератури. І зазначає, що освітня організація «Експертний корпус», яка висвітлює культурно-історичні теми, довела, що Булгаков є ідеологом «русского міра».

«Виникає закономірне питання: чи може – після жаху смертей і руйнувань, який чинить Росія в Україні, після проявів геноциду і намагання знищити українську державність, – в самому центрі Києва й далі працювати музей письменника, який люто ненавидів Україну і її незалежність, а також паплюжив, як тільки міг, її у своїх творах, зокрема у романі «Біла гвардія»?» – наголошують у заяві.

У Спілці вважають, що Булгаков – один із предтеч цього горезвісного «русского міра», і це яскраво відбито в його небезпечних книжках, де він оспівав і возвеличив не лише царат і монархію, а й нелюдську жорстокість, яка притаманна росіянам і є основною рисою російської нації.

«Його зневажливе пихате ставлення до України викликає тільки щирий гнів і відчуття огиди», – зазначають члени спілки письменників.

Михайло Булгаков – російський письменник, драматург, лібретист, театральний режисер, актор і лікар. Автор романів та п'єс. Член Всеросійського союзу письменників (1923–1929) та спілки письменників СРСР (1934–1940). Серед найвизначніших творів Булгакова: «Майстер і Маргарита», «Собаче серце», «Іван Васильович», «Біла гвардія», «Дияволіада». Музей Булгакова у Києві був відкритий у 1991 році.

Директорка київського музею Михайла Булгакова Людмила Губіанурі відреагувала на ініціативу Спілки письменників України про закриття закладу. Вона заявила, що Спілка «використала не всю свою зброю».

«Перед тим, як ініціювати закриття музею Булгакова, вони мали б ініціювати виключення Булгакова зі Спілки письменників та позбавлення громадянства за антирадянську діяльність. Чим вони й займалися протягом своєї багатої історії», – написала директорка музею на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що активісти зняли з фасаду корпусу Інституту філології КНУ імені Шевченка меморіальну дошку, присвячену російському письменнику Михайлу Булгакову.

Також відомо, що Міністерство освіти і науки України переглянуло навчальну програму для школярів на 2022-2023 роки. Із програми зарубіжної літератури виключили більшість російських та білоруських письменників. Замість них діти читатимуть твори Жана де Лафонтена, О. Генрі, Анни Ґавальди, Ульфа Старка, Джона Бойна, Е. Шмітта, Йозефа Рота, Александра Гранаха тощо. Водночас у програмі залишили тексти Булгакова, Гоголя, Кузнецова й Ільфа та Петрова.

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Теги: Київ музей письменник

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