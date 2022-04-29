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    Думки вголос

    Чому важливо очищатись від залишків «русського міра»?

    • Віктор Таран

      Політолог, голова Центру «Ейдос»

    •  glavcom.ua
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    Росіяни чудово розуміють що там де є їхня мова та культура вони мають шанс повернутись - Чому важливо очищатись від залишків «русського міра»?
    Росіяни чудово розуміють що там де є їхня мова та культура вони мають шанс повернутись
    фото з відкритих джерел

    Давайте самі собі задамо питання – з якою цивілізацією ми себе асоціюємо?

    Останні два місяці під репресії росіян на окупованих територіях потрапляють вчителі української мови, літератури та історії. До цього часу не відоме знаходження заступниці управління освіти Мелітополя, яка відмовилась впроваджувати російську мову в школах міста.

    В Ірпіні, Бучі, Гостомелі – наших вчителів ціленаправлено вбивали.

    Росіяни чудово розуміють, що там де є їхня мова та культура вони мають шанс повернутись і спробувати захопити ці території.

    Саме тому реформа декомунізації та історичної пам'яті була і залишається однією з найважливіших, якщо ми говоримо про подолання імперського минулого та знищення метастазів «русського міра».

    Зараз коли говоримо про дерусифікацію і декомунізацію, то необхідно повертати наші топоніми і викреслювати представників «руского міра» з нашого культурного та історичного буття.

    Пушкін, Булгаков та інші українофобські трубадури російської імперії – ідуть за кораблем.

    І наприкінці дискусї давайте самі собі задамо питання – з якою цивілізацією ми себе асоціюємо? Чиї цінності нам близькі? Хто нам приніс більше добра, а хто лише смерть, мародерство, вбивство?

    Саме з тієї цивілізацією повинні бути пов'язані памятники у нашій європейській столиці.

    А рускій мір має йти за русскім корабльом.

    Джерело: блог Віктора Тарана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти реформа війна мова культура Україна окупація #stoprussia
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    Чому важливо очищатись від залишків «русського міра»?