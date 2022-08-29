Ніцой пояснила, чому Тіні Кароль та Монатіку треба заборонити виступати перед воїнами ЗСУ  

Громадська активістка вважає діяльність артистів, які роками популяризували російську мову в Україні, підривною

Дитяча письменниця та громадська активістка Лариса Ніцой відреагувала на концерти, які влаштовують зірки шоубізу з російськомовними репертуарами для бійців ЗСУ. За її словами, наслідком таких відвідин є «отруєння і загострення «мовної шизофренії».

«Вважаю діяльність зросійщених зірок підривною, і такою, що шкодить інтересам України. Вони вселяють в зросійщених воїнів упевненість у правоті свого зросійщення. Які, замість позбуватися зросійщення, хочуть і далі зросійщувати й отруювати навколо себе український простір. Путін і Московія так само хочуть, щоб український простір був зросійщений. То виходить, деякі захисники, воюючи з Московією, водночас хочуть того самого, що й Московія з пу*лом – панування московського простору в Україні. То за що вони воюють?», – вважає Ніцой.

Мовляв, зросійщені зірки своєю російською мовою під час виступів та спілкування викликають загострення мовної шизофренії у наших захисників.

«Прошу пана Валерія Залужного, нашого Головнокомандувача, до якого ставлюся з глибокою повагою, наголосити нашим зіркам шоубізу, та поставити умову: при відвідуванні бойових позицій з концертами та під час спілкування з захисниками, здійснювати це винятково державною мовою. Вселяючи таким чином собі й захисникам думку та розуміння, що Україна буде міцною лише українською. Бо інакше Україну продовжуватиме роз'їдати корозія руского міра», – акцентувала письменинця.

Зауважимо, що Лариса Ніцой не називає конкретних імен артистів у своєму дописі, проте вона проілюструвала свій пост промовистим скріншотом новини про те, як кілька днів тому Тіна Кароль, Дмитро Монатік та інші музиканти виступали перед прикордонниками та військовими на Волині.

Нагадаємо, тим часом Ірина Білик, Олег Скрипка та Асія Ахат проводять благодійний тур у США.

Раніше, коли Білик виступала у Маямі, де мешкає мама російської співачки з українським коріням Наташі Корольової, мама одіозної артистки прийшла на концерт Білик у синьо-жовтому вбранні – жовтій сукні та синій хустині навколо шиї. Посеред концерту Ірина Білик покликала маму Корольової Людмилу Поривай до себе на сцену. Коли жінка піднялася до артистки на сцену, Білик їй привселюдно сказала: «Моя чарівна, попри те, що ваш зять виявився гівном…».

Цікава була й реакція Людмили Іванівни. Вона голосно розсміялася і дала зрозуміти, що розділяє думку Білик.