Навчання під час війни. Освітній омбудсмен дав поради батькам

Маленькі українці мають продовжити здобувати освіту, однак безпека теж важлива

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов дав поради батькам, як підготуватися до початку навчального року у воєнних умовах і що слід знати, щоб школярі були в безпеці. Отож, батькам насамперед забезпечити для дитини обов’язкове продовження здобуття освіти.

Також одна з основних порад – не ігнорувати психологічний стан та зміни в поведінці дитини (втрату мотивації до навчання, погіршення апетиту, проблеми зі сном, підвищену тривожність) та надавати згоду для роботи шкільного психолога з дитиною.

Батькам школярів радять:

ознайомитися з картою укриттів між місцем проживання та закладом освіти, перевірити наявність, доступність та стан укриттів;

спланувати шлях дитини до школи так, щоб у разі повітряної тривоги батьки та дитина або сама дитина могла сховатися в укритті;

розробити алгоритми дій дитини у разі повітряної тривоги по дорозі до школи та зі школи до місця проживання;

звернутися до закладу освіти щодо огляду укриття;

підтримувати зв’язок із класним керівником та педагогами.

Нагадаємо, освітній процес в школах розпочнеться 1 вересня і триватиме до 30 червня.