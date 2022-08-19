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Навчання під час війни. Освітній омбудсмен дав поради батькам

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Навчання під час війни. Освітній омбудсмен дав поради батькам
Війна не має стати на заваді здобуттю знань
фото з відкритих джерел

Маленькі українці мають продовжити здобувати освіту, однак безпека теж важлива

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов дав поради батькам, як підготуватися до початку навчального року у воєнних умовах і що слід знати, щоб школярі були в безпеці. Отож, батькам насамперед забезпечити для дитини обов’язкове продовження здобуття освіти.  

Також одна з основних порад – не ігнорувати психологічний стан та зміни в поведінці дитини (втрату мотивації до навчання, погіршення апетиту, проблеми зі сном, підвищену тривожність) та надавати згоду для роботи шкільного психолога з дитиною.

Батькам школярів радять: 

  • ознайомитися з картою укриттів між місцем проживання та закладом освіти, перевірити наявність, доступність  та стан укриттів;
  • спланувати шлях дитини до школи так, щоб у разі повітряної тривоги батьки та дитина або сама дитина могла сховатися в укритті;
  • розробити алгоритми дій дитини у разі повітряної тривоги по дорозі до школи та зі школи до місця проживання;
  • звернутися до закладу освіти щодо огляду укриття; 
  • підтримувати зв’язок  із класним керівником та педагогами. 

Нагадаємо, освітній процес в школах розпочнеться 1 вересня і триватиме до 30 червня.

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Теги: навчання війна школа

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