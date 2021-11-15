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    Пінгвін дістався до Нової Зеландії: винуваті зміни клімату

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    Це третій подібний випадок, зафіксований вченими - Пінгвін дістався до Нової Зеландії: винуваті зміни клімату

    Це третій подібний випадок, зафіксований вченими

    Фото: Facebook / Department of Conservation

    Пінгвін Аделі проплив три тисячі кілометрів від свого звичного місця проживання

    Пінгвіна Аделі, який проживає на узбережжі Антарктиди та антарктичних островах, помітили на узбережжі Нової Зеландії – за три тисячі кілометрів від дому. Про це повідомляє The Guardian.

    Пінгвіна помітили місцеві жителі у поселенні на Південному острові Нової Зеландії. Люди побачили, що птах не заходить до води і занепокоїлись, що він може постраждати від собак, тож звернулися до експерта з відділу реабілітації пінгвінів у Крайстчерчі Томаса Стрека.

    Він та ветеринар були здивовані побачити пінгвіна Аделі. За словами Стрека, тварина була голодною та зневодненою, але загалом мала не дуже поганий вигляд. Пінгвіну дали трохи рідини та рибного смузі.

    Наразі його випустили в бухту, де йому не мають зашкодити інші тварини. Експерти сподіваються, що пінгвін повернеться додому. Стрек хотів, щоб пінгвіна повернули до звичного місця проживання на військовому літаку, але у Департаменті охорони природи відмовили.

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    Фото: Facebook / Department of Conservation
    Фото: Facebook / Department of Conservation

    Загалом це втретє зафіксували, як пінгвін Аделі добрався до Нової Зеландії. Така подорож може свідчити про наслідки зміни клімату. Наприклад, через нагрівання води птахам складніше знайти їжу, оскільки риба запливає у глибші та холодніші води, куди пінгвінам складно добратися. Також тварини стикаються з посиленням конкуренції за їжу.

    Професор зоології Університету Отаго Філіп Седдон припустив, що пінгвін міг потрапити у води Нової Зеландії випадково, наприклад, потрапивши не у потрібну течію. Однак можливо, що поява пінгвіна Аделі на узбережжі Нової Зеландії може свідчити про перші зміни в поведінці птахів і бути попередженням про те, що морська екосистема у кризі.

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    Теги: тварини Нова Зеландія риба
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    Пінгвін дістався до Нової Зеландії: винуваті зміни клімату