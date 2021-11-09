На Вінниччині для порятунку корови рятувальники розрізали труби та відкачували воду (відео)
Корову обмотали мотузками, за допомогою лебідки витягли з ями та передали власнику
На Вінниччині в селі Трудолюбівка Барської громади корова впала у водозабірник на старій фермі. Визволяли тварину бійці Служби порятунку. Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС у Вінницькій області.
Тварина опинилась в ямі на глибині 4 мерти, яка була наповнена водою. Аби дістати корову, рятувальники розрізали металеві труби, між якими затисло тварину та відкачували воду.
Корову обмотали мотузками, за допомогою лебідки витягли з ями та передали власнику.
До слова, на Волині задля порятунку коня із колії зупинили потяг.