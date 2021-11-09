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    На Вінниччині для порятунку корови рятувальники розрізали труби та відкачували воду (відео)

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    Тварина опинилась в ямі на глибині 4 мерти, яка була наповнена водою - На Вінниччині для порятунку корови рятувальники розрізали труби та відкачували воду (відео)
    Тварина опинилась в ямі на глибині 4 мерти, яка була наповнена водою
    фото скріншот відео

    Корову обмотали мотузками, за допомогою лебідки витягли з ями та передали власнику

    На Вінниччині в селі Трудолюбівка Барської громади корова впала у водозабірник на старій фермі. Визволяли тварину бійці Служби порятунку. Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС у Вінницькій області.

    Тварина опинилась в ямі на глибині 4 мерти, яка була наповнена водою. Аби дістати корову, рятувальники розрізали металеві труби, між якими затисло тварину та відкачували воду.

    Корову обмотали мотузками, за допомогою лебідки витягли з ями та передали власнику.

    До слова, на Волині задля порятунку коня із колії зупинили потяг.

    Також на Київщині рятувальники витягли коня із колектора.

    Теги: ДСНС тварини рятувальники Вінниччина
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    На Вінниччині для порятунку корови рятувальники розрізали труби та відкачували воду (відео)