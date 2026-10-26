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Радіодиктант національної єдності 2026: коли і як долучитися

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Радіодиктант національної єдності 2026: коли і як долучитися
Радіодиктант розпочнеться 27 жовтня об 11:00
фото з відкритих джерел

Автор тексту «Лист, який не закінчується» – письменник та ветеран Артур Дронь

Завтра, 27 жовтня, до Дня української писемності та мови відбудеться Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Культура».

Автор тексту «Лист, який не закінчується» – письменник та ветеран Артур Дронь. Читатимуть диктант вчитель української мови Артур Пройдаков і громадська діячка та співачка Даша Астафʼєва.

Коли початок Радіодиктанту

Радіодиктант розпочнеться 27 жовтня об 11:00.

Де слухати радіодиктант

Радіодиктант транслюватимуть на всіх платформах «Суспільного» – телебаченні, радіо та диджиталі:

Куди надсилати свій текст Радіодиктанту

Якщо хочете, щоб ваш диктант перевірили фахівці, ви можете: 

  • надіслати текст Радіодиктанту паперовим листом за адресою: 01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 26. Важливо, щоб на штемпелі була дата не пізніше 28 жовтня;
  • сфотографувати/відсканувати написаний текст (у форматі .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) та надіслати його до 11:00 29 жовтня на адресу [email protected].

У четвер, 29 жовтня, об 11:00 на платформах «Суспільного» буде оприлюднено текст Радіодиктанту національної єдності, щоб кожен зміг перевірити свій текст самостійно.

Нагадаємо, Всеукраїнський радіодиктант національної єдності у 2026 році відбудеться у вівторок, 27 жовтня, у День української писемності та мови. Текст підготував письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь.

Як повідомлялося, особливістю заходу стане дуетне читання тексту, до якого залучили вчителя української мови та літератури Артура Пройдакова і співачку, громадську діячку та волонтерку Дашу Астаф'єву.

Зауважимо, що українська співачка Даша Астаф'єва натрапила на хвилю хейту, коли стало відомо, що вона читатиме Радіодиктант національної єдності цього року. Зірка відповіла на критику на свою адресу.

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Теги: українська мова радіодиктант

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