Стала відома дата Радіодиктанту національної єдності-2026

Імена автора тексту та людини, яка прочитає його наживо, організатори поки тримають у таємниці

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності у 2026 році відбудеться у вівторок, 27 жовтня, у День української писемності та мови. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Мовлення.

Цьогоріч Радіодиктант традиційно транслюватимуть у прямому ефірі на всіх платформах Суспільного Мовлення. Долучитися до найбільшого україномовного флешмобу зможуть українці та знавці української мови в різних країнах світу.

фото: Суспільне

«Нині все відбувається надзвичайно швидко: новини стрімко змінюють одна одну, а події майже миттєво втрачають актуальність. На цьому тлі Радіодиктант для багатьох людей і залишається сталою величиною, традицією, яка допомагає відчувати приналежність до великої української родини, де б ми не були», – зазначив член правління Суспільного Мовлення, відповідальний за контент, ліцензування та програмування Дмитро Хоркін.

Послухати Радіодиктант можна буде в ефірі Українського Радіо та Радіо Культура, а також на YouTube-каналі Українського Радіо. Трансляція також буде доступна на телеканалі, сайті та YouTube-каналі Суспільне Культура. Крім того, долучитися до написання можна буде через застосунки suspilne.radio та «Дія».

Хто напише текст для Радіодиктанту національної єдності у 2026 році та хто прочитає його у прямому ефірі, наразі невідомо. Організатори повідомлять їхні імена згодом в ефірі Українського Радіо.

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності започаткувала команда Українського Радіо у 2000 році. Щорічне проведення Радіодиктанту перетворило його на масштабний україномовний флешмоб, який об'єднує українців і знавців української мови по всьому світу.

Нагадаємо, 27 жовтня 2025 року відбувся Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Текст під назвою «Треба жити!» написала письменниця Євгенія Кузнєцова, а у прямому ефірі зі студії Українського Радіо його прочитала народна артистка України Наталія Сумська.

Загалом у 2025 році на перевірку надіслали понад 11,2 тис. текстів. Більшість із них учасники відправили електронною поштою, однак надходили й паперові листи. Зокрема, роботи надіслали з Італії, США та Бельгії.

Після проведення Радіодиктанту Євгенія Кузнєцова зазначала, що текст об'єднує українців. Незалежно від складності слів чи пунктуації учасники разом обговорюють результати та діляться враженнями.