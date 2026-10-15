Українська мова на іспитах у Німеччині: парламент підтримав зміни

Автори вважають, що можливість складати іспит рідною мовою допоможе українським дітям підтвердити свої знання та розширить їхні освітні перспективи

У Гамбурзі готують умови для складання випускного іспиту з української

Українську мову планують включити до переліку предметів, які школярі можуть обирати для випускного іспиту в німецькому Гамбурзі. Міський парламент доручив сенату розробити навчальну програму, забезпечити школи кваліфікованими вчителями та домагатися визнання української на загальнонаціональному рівні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на німецьке агентство dpa.

Йдеться про Abitur – випускний іспит після завершення старшої школи в Німеччині. Його результати дають змогу вступати до університетів. Наразі в Гамбурзі українську можна вивчати у школі, але обрати її як предмет для складання цього іспиту учні ще не можуть.

Які зміни готують у Гамбурзі

Після рішення парламенту сенат має розробити рамкову навчальну програму з української мови та забезпечити достатню кількість кваліфікованих педагогів. Вони повинні викладати предмет у старших класах і готувати завдання для випускного іспиту.

Також міська влада має домагатися визнання української мови на рівні Конференції міністрів освіти федеральних земель Німеччини. Без відповідного узгодження запровадити новий предмет для випускного іспиту не вдасться.

Ініціативу просували фракції Соціал-демократичної партії Німеччини (SPD) та партії «Зелених». Її автори вважають, що можливість складати іспит рідною мовою допоможе українським дітям підтвердити свої знання та розширить їхні освітні перспективи.

Скільки українських дітей навчається в місті

За даними, наведеними в пропозиції SPD та «Зелених», у 2024/2025 навчальному році в школах Гамбурга навчалися близько 5 550 україномовних дітей і підлітків. Українську вже викладають у дев’яти школах міста – там працюють 19 мовних курсів, які ведуть дев’ять учителів.

Учні можуть поглиблювати знання рідної мови, а також вивчати українську культуру та історію. Водночас для складання випускного іспиту з української ще потрібно підготувати навчальну базу та пройти процедуру погодження.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про пропозицію депутатів Гамбурга додати українську мову до випускного іспиту. Тоді йшлося про ініціативу правлячих фракцій, а тепер парламент доручив сенату перейти до підготовки необхідних умов.

Нагадаємо, 7 жовтня «Главком» повідомляв, що фракції SPD і «Зелених» запропонували додати українську мову до Abitur. Тоді йшлося про проєкт рішення, який парламент мав розглянути 14 жовтня.