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Гарне, але забуте. Мовознавиця пояснила випадки, коли доречно вживати слово «далебі»

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Гарне, але забуте. Мовознавиця пояснила випадки, коли доречно вживати слово «далебі»
Мовознавиця пояснила значення та особливості вживання слова «далебі»
колаж: glavcom.ua

Читачка поцікавилася: Як уживати слово «далебі», щоб це було доречно?

В українській мові є слово «далебі», яке може замінити звичний вислів «правду кажучи». Мовознавиця Ольга Васильєва пояснила, у яких випадках його доречно вживати та навела приклад із художньої літератури. Про це йдеться у рубриці «Главкома» «Мовне питання».

До мовознавиці звернулася читачка Наїна, яка поцікавилася: «Як уживати слово «далебі», щоб це було доречно?» За словами Васильєвої, «далебі» можна використовувати у значенні «правду кажучи». Як приклад вона навела речення з твору українського письменника Михайла Старицького. «Я такий радий тебе бачити; далебі, занудився», – писав Старицький.

Мовознавиця пояснила, що в цьому випадку вислів означає: «Правду кажучи, занудився». «Гарне забуте слово. Завжди краще сказати одне слово замість двох», – наголосила Васильєва.

Отже, слово «далебі» можна вживати, коли потрібно підкреслити щирість висловлювання або наголосити, що людина говорить правду. Воно дозволяє передати зміст вислову «правду кажучи» одним словом.

Нагадаємо, раніше мовознавиця Ольга Васильєва пояснила, як правильно звертатися українською до співачки Даші Астаф'євої, яка читатиме цьогорічний Радіодиктант національної єдності. За словами філологині, українськими скороченими формами імен Дарина, Дарія та Дар'я є Дара, Дарка й Даруся. Також Васильєва розповіла про правильне вживання кличного відмінка. Зокрема, до жінок на ім'я Наташа, Маша та Даша слід звертатися «Наташе», «Маше» та «Даше».

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Теги: українська мова Ольга Васильєва мовознавець мова

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