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Стали відомі імена автора та читців Радіодиктанту-2026

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Стали відомі імена автора та читців Радіодиктанту-2026
Артур Пройдаков – відомий учитель української мови, Даша Астаф'єва – співачка та волонтерка
колаж: glavcom.ua; фото: «Суспільне»

Цьогоріч текст радіодиктанту вперше читатимуть двоє людей – учитель Артур Пройдаков та співачка Даша Астаф'єва

«Суспільне» назвало імена автора та читців Радіодиктанту національної єдності, який відбудеться 27 жовтня 2026 року, у День української писемності та мови. Текст підготував письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

Імена учасників цьогорічного радіодиктанту в прямому ефірі Українського Радіо оголосила координаторка проєкту Юлія Шелудько. Особливістю заходу стане дуетне читання тексту, до якого залучили вчителя української мови та літератури Артура Пройдакова і співачку, громадську діячку та волонтерку Дашу Астаф'єву.

Хто написав текст Радіодиктанту 2026

Стали відомі імена автора та читців Радіодиктанту-2026 фото 1
фото: «Суспільне»

Автором тексту став Артур Дронь – український письменник, який у березні 2022 року приєднався до Збройних сил України. Він проходив службу в складі 125-ї окремої бригади територіальної оборони та брав участь у бойових діях на Донеччині, Харківщині й Запоріжжі.

У жовтні 2024 року письменник зазнав важкого поранення, після чого демобілізувався. Його творчість присвячена військовій службі, пам'яті загиблих захисників та особистому досвіду життя під час війни.

Дронь є автором поетичної збірки «Тут були ми», виданої 2023 року, та прозової книги «Гемінґвей нічого не знає», яка побачила світ у 2025 році.

Хто читатиме Радіодиктант національної єдності

Стали відомі імена автора та читців Радіодиктанту-2026 фото 2
фото: «Суспільне»

Одним із читців стане Артур Пройдаков – учитель української мови та літератури, популяризатор української мови. У 2023 році він став першим українським учителем, який увійшов до десятки найкращих педагогів світу за версією міжнародної премії Global Teacher Prize.

«Читати Радіодиктант — для мене велика честь і неймовірна відповідальність. Як учитель української мови та літератури усвідомлюю, що Радіодиктант давно перестав бути просто перевіркою грамотності. Це та урочиста мить, коли тисячі українців у різних містах і країнах одночасно пишуть один текст українською», – зазначив Пройдаков.

Разом із педагогом текст читатиме Даша Астаф'єва – українська співачка, громадська діячка та волонтерка, яка підтримує Збройні сили України.

Стали відомі імена автора та читців Радіодиктанту-2026 фото 3
фото: Даша Астаф'єва

Астаф'єва також є засновницею книжкового застосунку UnderBooks, спрямованого на популяризацію української літератури.

«Ця подія для мене, ще один доказ, що мрії збуваються! Дякую, що обрали нас, дякую, що повірили. Українці мають мріяти, обʼєднуватись, разом тримати стрій та перемагати. Радіодиктант національної єдності – це унікальна традиція, яку має шанувати кожен свідомий українець. Пишемо разом!» – поділилася Астаф'єва.

Координаторка Радіодиктанту Юлія Шелудько пояснила, що рішення залучити одразу двох читців стало експериментом для організаторів. За її словами, такий формат має врахувати побажання різних категорій слухачів.

Нагадаємо, що Радіодиктант національної єдності відбудеться у вівторок, 27 жовтня 2026 року, у День української писемності та мови.

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Теги: освіта мова Україна радіодиктант

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