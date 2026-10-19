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Даша Астаф'єва іронічно відповіла на хейт через Радіодиктант

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Даша Астаф'єва запросила своїх критиків долучитися до Радіодиктанту
фото: Dasha Astafieva /Facebook

Даші Астаф'євій нагадали про її фотосесії для журналу Playboy

Українська співачка Даша Астаф'єва натрапила на хвилю хейту, коли стало відомо, що вона читатиме Радіодиктант національної єдності цього року. Зірка відповіла на критику на свою адресу. Про це пише «Главком» із посиланням на допис виконавиці у Facebook.

Даша Астаф'єва іронічно назвала коментаторів із соцмереж «Судом Фейсбуку з Великою Палатою Верховного Тредсу» та розповіла, що про її роль у Радіодиктанті думають деякі українці.

«Претензій було багато. Наприклад, чому мене звати Даша, а не Одарка? Хіба це адекватно, питали люди, хіба ротом Даші можна промовляти такі питомі українські слова, як «дзиґа», «громовиця» та «таке чувство, що Бог нас за щось наказує»? Неподобство. «Нумо наступного року ще якусь Джесіку покличемо – смачно плюнемо в корінець правопису». Я маю перейменуватися, а тоді вже Конституційний Суд Фейсбуку з Великою Палатою Верховного Тредсу подумає, чи підходжу я їм», – написала співачка.

Даша Астаф'єва іронічно відповіла на хейт через Радіодиктант фото 1
фото: Dasha Astafieva /Facebook

Також критикам не сподобалося те, що Даша Астаф'єва знімалася для журналу Playboy. «Хіба жінка з обкладинки журналу, який нишком передавали однокласники одне одному на перервах, варта когось «об'єднати»? Вона, навпаки, асоціюється у всіх з усамітненням!» – підкреслила артистка та додала до допису фото з відкритим декольте.

Даша Астаф'єва іронічно відповіла на хейт через Радіодиктант фото 2
фото: Dasha Astafieva /Facebook

Жартома зірка зазначила, що хейтери переймаються, що під час диктанту учасники відволікатимуться на неї та не будуть уважними через її красу. Водночас інші стверджували, що співачка вже некрасива. Зокрема, такі коментарі артистка отримала здебільшого від чоловіків.

«Писали, що я молода і красива, тому люди будуть відволікатися від диктанту – це ненормально. І що я стара і некрасива, мені час купувати тонометр, а не гратися в забавки – це ненормально. Писали це лисі чоловіки, старші за мене», – написала виконавиця.

Також Даші Астаф'євій нагадали, як вона говорила російською мовою. Крім того, хейтерів не влаштовує, що співачка читатиме диктант у парі з учителем української мови та літератури Артуром Пройдаковим, зважаючи на те, що вона в такому тандемі зайва.

Даша Астаф'єва іронічно відповіла на хейт через Радіодиктант фото 3
фото: Dasha Astafieva /Facebook

Тож Астаф'єва у відповідь на хейт закликала усіх приєднатися до Радіодиктанту. «Істерика з приводу того, що диктант читатиме людина, яка озвучує аудіокнижки, – це якась нова грань абсурду. Усіх, хто хоче довести, що я не на своєму місці, та всіх, хто хоче просто традиційно (чи вперше) писати диктант, я запрошую на трансляцію 27 жовтня об 11:00 на YouTube-каналах Українського радіо та Суспільного. Дістаємо подвійні аркуші…» – іронічно резюмувала зірка.

Нагадаємо, українська співачка Даша Астаф’єва раніше заявляла, що хоче в цьому році начитувати Всеукраїнський радіодиктант. Українці в коментарях під дописом Астаф’євої підтримали бажання співачки та ділилися своїми думками про цю ініціативу. 

Як писав «Главком», «Суспільне» назвало імена автора та читців Радіодиктанту національної єдності, який відбудеться 27 жовтня 2026 року, у День української писемності та мови. Цього року читати текст диктанту буде вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков і співачка Дашу Астаф'єва.

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Теги: співачка хейт радіодиктант шоубіз

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