Радіодиктант національної єдності: оголошено результати
Переможці отримають дипломи та символічні сувенірні подарунки
«Українське Радіо» оголосило результати Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності-2023, який пройшов 27 жовтня. Про це йшлося у трансляції «Медіацентру Україна».
Без жодної помилки написали радіодиктант дві учасниці:
- Галина Шура – вчителька української мови та літератури з Волинської області;
- Христина Гоянюк – львів'янка, постійна учасниця радіодиктанту.
Окрім того, подарунки отримають ще п'ять людей, які написали радіодиктант лише з однією помилкою:
- Олеся Жу (такою була назва електронної пошти);
- Євгенія Антонюк;
- Вікторія Норичка;
- Іванна Рубан;
- Юлія Шевченко.
Переможці отримають дипломи та символічні сувенірні подарунки: ручки, книжки, листівки тощо. А ще цьогоріч додадуть до призів спеціальні м'ячики-антистреси.
Загалом свої диктанти надіслали майже 20 тисяч людей. Близько 3 тисяч із них – це паперові листи. Проте фактична кількість учасників більша, оскільки не всі надсилали свої диктанти на перевірку.
Зокрема, надсилали листи з тимчасово окупованих територій України, а також із різних країн та різних континентів. Багато диктантів отримали й від українських військових, які писали навіть на лінії фронту. Були листи і з Росії та Білорусі.
Нагадаємо, раніше відома редакторка вказала на помилки, яких припустилися організатори цьогорічного диктанту.
Також «Главком» публікував текст для перевірки диктанту.
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