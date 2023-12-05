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Радіодиктант національної єдності: оголошено результати

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Радіодиктант національної єдності: оголошено результати
Диктант писали 27 жовтня, в День української писемності та мови
фото ілюстративне

Переможці отримають дипломи та символічні сувенірні подарунки

«Українське Радіо» оголосило результати Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності-2023, який пройшов 27 жовтня. Про це йшлося у трансляції «Медіацентру Україна».

Без жодної помилки написали радіодиктант дві учасниці:

  • Галина Шура – вчителька української мови та літератури з Волинської області;
  • Христина Гоянюк – львів'янка, постійна учасниця радіодиктанту.

Окрім того, подарунки отримають ще п'ять людей, які написали радіодиктант лише з однією помилкою:

  • Олеся Жу (такою була назва електронної пошти);
  • Євгенія Антонюк;
  • Вікторія Норичка;
  • Іванна Рубан;
  • Юлія Шевченко.

Переможці отримають дипломи та символічні сувенірні подарунки: ручки, книжки, листівки тощо. А ще цьогоріч додадуть до призів спеціальні м'ячики-антистреси.

Загалом свої диктанти надіслали майже 20 тисяч людей. Близько 3 тисяч із них – це паперові листи. Проте фактична кількість учасників більша, оскільки не всі надсилали свої диктанти на перевірку.

Зокрема, надсилали листи з тимчасово окупованих територій України, а також із різних країн та різних континентів. Багато диктантів отримали й від українських військових, які писали навіть на лінії фронту. Були листи і з Росії та Білорусі.

Нагадаємо, раніше відома редакторка вказала на помилки, яких припустилися організатори цьогорічного диктанту.

Також «Главком» публікував текст для перевірки диктанту.

Теги: радіодиктант радіо Львівщина Волинська область

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