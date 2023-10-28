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Львівська лікарка писала диктанти і стала рекордсменкою України

Надія Карбунар
glavcom.ua
Львівська лікарка писала диктанти і стала рекордсменкою України
Христина Гоянюк готується до диктантів, мов на захист докторської дисертації
фото: Лана Вєтрова/Facebook

77-річна жінка не пропустила жодного диктанту з 2000 року

Львів’янка Христина Гоянюк стала рекордсменкою України з найбільшої кількості написання щорічних радіодиктантів. Вона їх пише уже 23 роки поспіль. Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

77-річна жінка не пропустила жодного диктанту з 2000 року, з початку їх заснування. Каже, що навіть свого дня народження  вона не чекає так, як радіодиктанту національної єдності. Її тексти за рівнем грамотності – одні з найкращих в країні. У 2020 році вона була єдиною, яка написала диктант без жодної помилки.

«Ви, мабуть, подумали: «Ну точно, – вчителька української мови!» Ні, Христина Гоянюк – лікарка-бактеріолог. Вона готується до диктантів так, мов на захист докторської дисертації: перечитує нові правила правопису, переглядає словники, консультується з вчителями української мови. Пані Христина переконана, що грамотність людини – це досягнення, а мовна досконалість – це рівень її інтелігентності», – написала Лана Вєтрова.  

Раніше відома редакторка вказала на помилки, яких припустилися організатори диктанту національної єдності. 

Нагадаємо, цьогорічний радіодиктант мав назву «Дороги України». Авторкою тексту стала українська поетеса та перекладачка Катерина Калитко. До методичної роботи над радіодиктантом також долучилася мовознавиця, докторка філологічних наук Лариса Масенко. Зокрема, читав диктант актор, театральний режисер, виконавець ролі Івана Довбуша у популярному фільмі «Довбуш» Олексій Гнатковський.

Теги: жінка правила дороги актор радіодиктант

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