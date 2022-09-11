Окупанти вилучали українську літературу зі шкіл на Херківщині (документ)
Проросійська влада почала вилучати українську літературу зі шкіл із серпня
Проросійська влада на окупованих українських територіях вилучала зі шкіл літературу українською мовою. Відповідні акти у своєму Facebook опублікував журналіст Денис Казанський.
«Акти про вилучення зі шкіл української літератури, які було виявлено на звільнених територіях Харківської області. Доказом політики геноциду, яку проводили російські окупанти в Україні. Під приводом «боротьби з фашизмом» насамперед почали боротися з українською мовою та культурою», – прокоментував Казанський документи.
Журналіст стверджує, що проросійська влада почала вилучати українську літературу зі шкіл із серпня. За його словами, «колаборанти» були впевнені в тому, що «Росія прийшла назавжди, але щось пішло не так». Казанський додав, що дії російської влади мають ознаки етноциду та геноциду. У зв'язку з цим він закликав максимально суворо покарати тих, хто з ними співпрацював.
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