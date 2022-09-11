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Окупанти вилучали українську літературу зі шкіл на Херківщині (документ)

Ірина Жукевич
glavcom.ua
Окупанти вилучали українську літературу зі шкіл на Херківщині (документ)
Окупанти боряться з українськими книгаи
Фото з відкритих джерел

Проросійська влада почала вилучати українську літературу зі шкіл із серпня

Проросійська влада на окупованих українських територіях вилучала зі шкіл літературу українською мовою. Відповідні акти у своєму Facebook опублікував журналіст Денис Казанський.

«Акти про вилучення зі шкіл української літератури, які було виявлено на звільнених територіях Харківської області. Доказом політики геноциду, яку проводили російські окупанти в Україні. Під приводом «боротьби з фашизмом» насамперед почали боротися з українською мовою та культурою», – прокоментував Казанський документи.

Окупанти вилучали українську літературу зі шкіл на Херківщині (документ) фото 1
Фото з відкритих джерел
Окупанти вилучали українську літературу зі шкіл на Херківщині (документ) фото 2
Фото з відкритих джерел

Журналіст стверджує, що проросійська влада почала вилучати українську літературу зі шкіл із серпня. За його словами, «колаборанти» були впевнені в тому, що «Росія прийшла назавжди, але щось пішло не так». Казанський додав, що дії російської влади мають ознаки етноциду та геноциду. У зв'язку з цим він закликав максимально суворо покарати тих, хто з ними співпрацював.

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Теги: мова українська мова Харків

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