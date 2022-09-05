Росія хоче вкрасти українську мову: шокуюча заява депутата Держдуми

Політики країни-агресорки хочуть займатися регулюванням норм української мови у Росії

Депутат Держдуми РФ Євген Федоров запропонував створити в Росії інститут регулювання норм української мови. Відповідний лист він надіслав на ім'я голови Міністерства науки Валерія Фалькова, повідомляють російські ЗМІ.

Парламентарій зазначив, що російська та українська мови схожі, оскільки «сформувалися на основі спільної давньоруської мови». Він заявив, що українська мова є невід'ємною частиною культури Росії, а в Криму вона має статус державної поряд з російською та кримськотатарською.

Федоров запропонував створити установу, яка регулюватиме правила використання української мови в Росії «незалежно від політичних рішень Києва». Депутат також заявив, що останні зміни до правопису є спробою «інтегрувати українську мову нову лексику для віддалення її від російської».

Також зазначимо, що раніше голова Міносвіти Росії Сергій Кравцов розповів, що у РФ готується підручник із української мови для викладання на окупованих територіях.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України підтримав ініціативу Мінреінтеграції та схвалив новий пакет обмежувальних заходів. Він стосується 99 фізичних та 178 юридичних осіб Росії та Білорусі.

Також повідомлялося, що влада України має намір запроваджувати санкції проти викладачів, які перейшли на бік росіян та працюють на окупованих територіях. Крім цього, обмеження впроваджують й проти «навчальних закладів», які працюють за «освітніми стандартами» Росії.