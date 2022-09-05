Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія хоче вкрасти українську мову: шокуюча заява депутата Держдуми

Надія Клочко
glavcom.ua
Росія хоче вкрасти українську мову: шокуюча заява депутата Держдуми
Росіяни обурені новими правилами правопису української мови
фото з відкритих джерел

Політики країни-агресорки хочуть займатися регулюванням норм української мови у Росії

Депутат Держдуми РФ Євген Федоров запропонував створити в Росії інститут регулювання норм української мови. Відповідний лист він надіслав на ім'я голови Міністерства науки Валерія Фалькова, повідомляють російські ЗМІ.

Парламентарій зазначив, що російська та українська мови схожі, оскільки «сформувалися на основі спільної давньоруської мови». Він заявив, що українська мова є невід'ємною частиною культури Росії, а в Криму вона має статус державної поряд з російською та кримськотатарською.

Федоров запропонував створити установу, яка регулюватиме правила використання української мови в Росії «незалежно від політичних рішень Києва». Депутат також заявив, що останні зміни до правопису є спробою «інтегрувати українську мову нову лексику для віддалення її від російської».

Також зазначимо, що раніше голова Міносвіти Росії Сергій Кравцов розповів, що у РФ готується підручник із української мови для викладання на окупованих територіях.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України підтримав ініціативу Мінреінтеграції та схвалив новий пакет обмежувальних заходів. Він стосується 99 фізичних та 178 юридичних осіб Росії та Білорусі.

Також повідомлялося, що влада України має намір запроваджувати санкції проти викладачів, які перейшли на бік росіян та працюють на окупованих територіях. Крім цього, обмеження впроваджують й проти «навчальних закладів», які працюють за «освітніми стандартами» Росії. 

Читайте також: Путінський улюбленець Міхалков пояснив, чому українська мова для Росії – катастрофа
Теги: росія мова українська мова

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЄС має запровадити візові санкції щодо росіян
Європа – не Діснейленд. Зеленський вимагає ввести візові обмеження для росіян
Вчора, 23:47
Росія погрожує Європі рекордними цінами на газ
Росія пригрозила Європі рекордно високими цінами на газ
Вчора, 17:46
Не всі росіяни підтримують війну в Україні, але бояться про це говорити
Чи є хороші росіяни? Шендерович звернувся до українців
3 вересня, 06:05

Політика

Російська омбудсменка визнала те, про що мовчать Путін та Шойгу
Російська омбудсменка визнала те, про що мовчать Путін та Шойгу
Росія хоче вкрасти українську мову: шокуюча заява депутата Держдуми
Росія хоче вкрасти українську мову: шокуюча заява депутата Держдуми
Незадоволений ходом «спецоперації» Кремль звільнив ряд генералів: список
Незадоволений ходом «спецоперації» Кремль звільнив ряд генералів: список
США мають бути готові до припинення існування Росії у нинішньому вигляді, – генерал
США мають бути готові до припинення існування Росії у нинішньому вигляді, – генерал
Кремль прокоментував можливе звільнення Кадирова
Кремль прокоментував можливе звільнення Кадирова
Шмигаль розповів, яку зброю Німеччина поставлятиме в Україну
Шмигаль розповів, яку зброю Німеччина поставлятиме в Україну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
447K
Кремль заговорив про «прекращение спецоперации». Потрібні переговори із Зеленським
106K
Український «Бук» збив ворожий літак без жодного пострілу
92K
Кремль визнав, що Путін боїться їхати на зустріч G20
66K
Незадоволений ходом «спецоперації» Кремль звільнив ряд генералів: список
53K
Пенсії двічі зростуть до кінця року: хто отримає підвищення
47K
Художник «виправив» мурал, на якому обнімалися український та російський військові

Новини

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 30 ударів по ворожих об’єктах
Сьогодні, 07:10
Херсонського колаборанта Сальдо отруїло ФСБ – розвідка
3 вересня, 17:05
Якщо МАГАТЕ не здатне. Порошенко пояснив, як треба діяти на Запорізькій АЕС
3 вересня, 16:28
«Укрзалізниця» запускає потяги для евакуації кримчан в Україну 
3 вересня, 14:14
Зеленський приєднався до флешмобу «одне слово» в соцмережах (фото)
3 вересня, 14:02
Рашисти придумали нові символи для позначення техніки (фото, відео)
3 вересня, 13:17

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту