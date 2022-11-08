Русифікація освіти на Харківщині: оприлюднено секретні документи окупантів

За даними Офісу генпрокурора, окупанти планували видавати випускникам на окупованій Харківщині атестати на базі Бєлгородської області РФ

Прокурори Харківської обласної прокуратури отримали чергові докази спроби впровадити російську освіту на Харківщині. У так званому «відділі освіти», що був сформований в Ізюмі під час окупації міста, правоохоронці вилучили папку з секретними документами, у яких зазначено, як мала проходити «розбудова» російської освіти на Харківщині. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Серед документів – «материалы к совещанию по вопросам поддержки и развития систем образования Харьковской области». Одним з кураторів цього процесу було «Министерство просвещения Российской Федерации».

«Окупанти мали за мету видати учням російські атестати про закінчення 11 класів. В одному з документів наголошено, що «Минпросвещения надо ускорять по печати аттестатов на базе Белгородской области», – розповіли у прокуратурі.

Також, як зазначається у повідомленні, серед планів було запрошення до регіону викладачів з РФ – особливий акцент мав бути на «историках и литераторах» з метою запровадження «патриотического воспитания».

В одному з документів зазначено, що діти мають орієнтуватися виключно на заклади вищої освіти у Бєлгородській області.

«Крім того, «1-2 особо отличившихся детей» окупанти планували відправити до табору в тимчасово окупованому Криму, а учнів 7-9 класів – до Бєлгорода. Під прикриттям «турботи та відпочинку» планувалася російська пропаганда для дітей», – зазначають в Офісі генпрокурора.

Вилучені документи, як зазначається у повідомленні, будуть використані прокурорами для притягнення до відповідальності колаборантів та розслідування злочинів, пов‘язаних із впровадженням російської освіти.

Нагадаємо, раніше освітній омбудсмен Сергій Горбачов висловив позицію, що педагоги, які з власної волі пішли на співпрацю з ворогом мають отримати заборону на професію.

Також повідомлялося, що влада України має намір запроваджувати санкції проти викладачів, які перейшли на бік росіян та працюють на окупованих територіях. Крім цього, обмеження впроваджують й проти «навчальних закладів», які працюють за «освітніми стандартами» Росії.