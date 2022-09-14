Покарання для вчителів-колаборантів: освітній омбудсмен висловив позицію

«Якщо вчитель розповідає про закон Ньютона – це одне. А якщо розповідає про один народ і Малоросію, то цій людині нема чого робити в українській освіті»

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов вважає, що педагоги, які з власної волі пішли на співпрацю з ворогом мають отримати заборону на професію. Про це він сказав у ефірі «Українського радіо».

Сергій Горбачов зазначив, що дії тих педагогів, які свідомо та добровільно погодилися співпрацювати з окупаційною владою і викладати за їхніми освітніми програмами, підпадають під статтю про колаборацію (ст. 111-1 КК України).

«Ті, хто пішли добровільно на співпрацю, мають отримати однозначну заборону на професію. Цих людей до українських дітей категорично не можна пускати», – вважає він.

Втім, освітній омбудсмен не заперечує, що є педагоги, яких змусили працювати. За його словами, Офіс освітнього омбудсмена уже отримав понад 600 звернень від українських вчителів з тимчасово окупованих територій, яких самопроголошена влада змушує працювати у школах.

«Я вважаю, що нашим вчителям треба було ще навесні ухвалити рішення на рівні закону, що як тільки територія окупована, наші вчителі мають бути переведені в режим простою, щоб до них не було претензій, що вони не ходять на роботу, щоб їх не змушували ходити на роботу до окупантів», – сказав Горбачов.

Освітній омбудсмен зазначив, що кожен випадок співпраці педагогів з окупантами необхідно розглядати окремо, адже є випадки, коли вчителі виходять на роботу в окупації через погрози росіян.

«Там людям реально погрожують виселенням, арештами та смертю. Звільнення – то не найстрашніше. Це буде дуже складна й болюча історія, бо ще треба дивитися на кожен випадок, коли вчитель працює на окупантів. Якщо він розповідає про закон Ньютона – це одне. А якщо розповідає про один народ і Малоросію, то цій людині нема чого робити в українській освіті», – сказав освітній омбудсмен.

За даними Міносвіти, серед вчителів приблизно 43 тис. (близько 10% від загальної кількості) тих, хто виїхали з окупації та областей, де ведуться активні бойові дії, зокрема Херсона, Харкова, Запорізької та Київської областей, мали проблеми із працевлаштуванням в інші школи. Проте уряд наразі спростив процедуру звільнення.

«Кабмін ухвалив дуже правильне рішення стосовно таких вчителів, зокрема щодо того, що вчитель не міг звільнитися. Тобто він працював у школі десь у Луганській області, потім змушений був виїхати, і його не можна було взяти на основну роботу, адже він вже є на основній роботі. Для цього є вже відпрацьована процедура. Треба звернутися в центр зайнятості й написати заяву з текстом «Прошу звільнити мене з попереднього місця роботи», вказавши, де саме, і вже наступного дня людина може бути прийнята на роботу у будь-якому закладі освіти відповідно до її кваліфікації та фаху, де вона перебуває наразі», – пояснив освітній омбудсмен.

Горбачов також нагадав вчителям і батькам дітей про необхідність створення цифрових копій документів, які полегшать їхнє подальше поновлення.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що влада України має намір запроваджувати санкції проти викладачів, які перейшли на бік росіян та працюють на окупованих територіях. Крім цього, обмеження впроваджують й проти «навчальних закладів», які працюють за «освітніми стандартами» Росії.

До слова, в липні стало відомо, що у російських регіонах, особливо з низькими зарплатами, набирають вчителів, щоб викладати українським дітям «правильну» історію, а також, за словами міністра освіти Росії Сергія Кравцова, «правильні» географію та суспільствознавство. Вчителям пропонували зарплати приблизно 190 тис. рублів.

Крім того, окупанти в Мелітополь завезли із Росії понад пів тисячі вчителів.