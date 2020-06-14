Скасування ЗНО неприпустиме, це буде корупційним переворотом в освіті, – нардеп



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«Запровадження незалежного зовнішнього оцінювання позбавило корупціонерів від освіти мільйонів щорічного корупційного доходу» - Павленко

ЗНО створило умови для доступу до освіти дійсно розумним та талановитим дітям, які не мали можливості платити хабарі за вступ

Влада має забезпечити умови для проведення зовнішнього незалежного оцінювання з урахуванням вимог карантину, а не прикривати епідемією намагання повернути в освітню галузь корупційні схеми з минулого. Про це на своїй сторінці у мережі Facebook пише народний депутат з фракції «Європейська Солідарність» Ростислав Павленко.

«Непрофесійність влади і нездатність запровадити ефективну протидію поширенню COVID-19 не мають бути використані для скасування ЗНО. Перенесення в онлайн режим пробного ЗНО і обговорення у владі можливості скасування і самого зовнішнього незалежного оцінювання є тривожним сигналом», – зазначає Павленко.

«Не потрібно перетворювати пандемію Covid-19 у фіговий листок для повернення масштабної корупції у систему вступу до вишів», – наголошує народний депутат.

Павленко нагадує, що запровадження незалежного зовнішнього оцінювання позбавило корупціонерів від освіти мільйонів щорічного корупційного доходу. ЗНО створило умови для доступу до освіти дійсно розумним та талановитим дітям, які не мали можливості платити хабарі за вступ.

«Скасування ЗНО буде рівнозначним корупційному перевороту в освіті, відкине країну на десятиліття назад та позбавить сотні тисяч талановитих та перспективних українських дітей доступу до вищої освіти», – наголошує Ростислав Павленко.

Він переконаний, що є достатньо можливостей для того, щоб провести зовнішнє незалежне оцінювання і в умовах пандемії Covid-19.

«Влада зобов’язана знайти оптимальні форми, а не використовувати біду в інтересах корупційних схем. Ви так рвалися до важелів – тож відповідайте за подаровані надії. А не крадіть ці надії. Однак те, що навіть міністра освіти і науки за 100 днів знайти не змогли, наводить на сумні думки», – резюмує Ростислав Павленко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський дав доручення провести пробне зовнішнє незалежне оцінювання безплатно у формі онлайн-тестування. Кошти, сплачені за проходження ЗНО, будуть компенсовані.

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