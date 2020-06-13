Уряд скасував проведення цьогорічного пробного ЗНО



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Учасникам пробного ЗНО пропонують скласти тестування вдома

Учасникам пробного ЗНО пропонують скласти тестування вдома

Через карантинні обмеження Кабінет міністрів скасував проведення в Україні пробного ЗНО, яке мало відбутись вже 15 і 17 червня. Про це йдеться у постанові Кабміну від 12 червня, яка внесла зміни до попередньої постанови № 392.

«Оскільки пробне ЗНО в закладі провести неможливо, ми просимо учасників і працівників пунктів проведення пробного ЗНО (крім відповідальних за пункти тестування, а також їхніх помічників) не приходити на пункти проведення пробного ЗНО 15, 17 червня. Український і регіональні центри оцінювання якості освіти забезпечать можливість учаснику ознайомитися з тестовими завданнями, а також визначити результат пробного ЗНО, як і було передбачено», йдеться у постанові уряду.

Зміни передбачають, що в підпункті 4 пункту 3 постанови, що забороняє відвідування закладів освіти її здобувачами, окрім ряду випадків, вилучено слово «пробному».

Тобто тепер на час карантину заборонено відвідування закладів освіти її здобувачами, крім участі у:

зовнішньому незалежному оцінюванні;

державній підсумковій атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання;

вступних випробуваннях;

єдиному вступному іспиті з іноземної мови;

єдиному фаховому вступному випробуванні;

атестації у формі тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів «КРОК»;

здійснення підтвердження кваліфікації моряків, проведення підготовки моряків, членів екіпажів торговельних суден, у тому числі тих, що здійснюють плавання внутрішніми водними шляхами України, та проведення підготовки судноводіїв малих/маломірних суден.

Інформацію про скасування пробного ЗНО підтвердив на ранковому брифінгу очільник МОЗ Максим Степанов.

Український центр оцінювання якості освіти пропонує скласти тестування вдома, але не приходити до закладів освіти. 15 та 17 червня до пунктів проведення пробного ЗНО можуть прийти лише відповідальні за ці пункти та їхні помічники.

Натомість абітурієнти можуть 15 та 17 червня об 11:00 зайти на свою інформаційну сторінку, завантажити тестовий зошит і бланк відповідей з української мови та літератури. Потім потрібно виконати завдання та до 19 червня внести відповіді до спеціального сервісу.

Повноцінне ЗНО українські абітурієнти складатимуть з 25 червня до 17 липня. З детальним графіком можна ознайомитись за посиланням.

Варто також нагадати, що напередодні освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявив про можливе повне скасування проведення зовнішнього незалежного оцінювання. За його словами, «скориставшись ситуацією з пандемією, деякі персонажі планують повернути до української освіти хабарі та корупцію під час вступних іспитів до закладів вищої освіти».