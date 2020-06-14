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    Наука та освіта

    Пробне ЗНО пройде онлайн: сплачені за нього кошти компенсують

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    Пробне ЗНО пройде онлайн - Пробне ЗНО пройде онлайн: сплачені за нього кошти компенсують
    Пробне ЗНО пройде онлайн

    Пробне ЗНО, заплановане на 15 та 17 червня і скасоване Кабміном через ситуацію з коронавірусом, можна буде пройти онлайн

    Президент України Володимир Зеленський дав доручення провести пробне зовнішнє незалежне оцінювання безплатно у формі онлайн-тестування. Кошти, сплачені за проходження ЗНО, будуть компенсовані.

    Про це повідомляє УП з посиланням на міністра фінансів Сергія Марченка.

    «У зв’язку зі зміною форми проходження пробного ЗНО Президент дав доручення провести онлайн-тестування безкоштовно. Загалом на проходження пробного ЗНО зареєструвалися понад 362 тисячі учасників. Сплачені кошти за його проходження у розмірі майже 53 млн гривень будуть компенсовані у повному обсязі», - зазначив глава Мінфіну.

    Уточнюється, що про механізм повернення коштів Марченко пообіцяв додатково поінформувати у понеділок, 15 червня.

    Як повідомлялося, пробне ЗНО, заплановане на 15 та 17 червня і скасоване Кабміном через ситуацію з коронавірусом, можна буде пройти онлайн.

    У Міністерстві освіти та науки поінформували, що рішення про скасування пробного ЗНО у закладах освіти уряд ухвалив через зростання кількості хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19.

    Володимир Зеленський президент уряд
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