Пробне ЗНО пройде онлайн: сплачені за нього кошти компенсують



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Пробне ЗНО пройде онлайн

Пробне ЗНО, заплановане на 15 та 17 червня і скасоване Кабміном через ситуацію з коронавірусом, можна буде пройти онлайн

Президент України Володимир Зеленський дав доручення провести пробне зовнішнє незалежне оцінювання безплатно у формі онлайн-тестування. Кошти, сплачені за проходження ЗНО, будуть компенсовані.

Про це повідомляє УП з посиланням на міністра фінансів Сергія Марченка.

«У зв’язку зі зміною форми проходження пробного ЗНО Президент дав доручення провести онлайн-тестування безкоштовно. Загалом на проходження пробного ЗНО зареєструвалися понад 362 тисячі учасників. Сплачені кошти за його проходження у розмірі майже 53 млн гривень будуть компенсовані у повному обсязі», - зазначив глава Мінфіну.

Уточнюється, що про механізм повернення коштів Марченко пообіцяв додатково поінформувати у понеділок, 15 червня.

Як повідомлялося, пробне ЗНО, заплановане на 15 та 17 червня і скасоване Кабміном через ситуацію з коронавірусом, можна буде пройти онлайн.

У Міністерстві освіти та науки поінформували, що рішення про скасування пробного ЗНО у закладах освіти уряд ухвалив через зростання кількості хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19.