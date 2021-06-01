  1. Головна
  2. Країна
  3. Наука та освіта
рус
    Наука та освіта

    Сьогодні відбудеться ЗНО з української мови та літератури

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    1 червня відбудеться ЗНО з української мови та літератури - Сьогодні відбудеться ЗНО з української мови та літератури
    1 червня відбудеться ЗНО з української мови та літератури
    Фото з відкритих джерел

    Щоб уникнути скупчення біля входу до пункту тестування, допуск учасників до пункту розпочнеться о 9:50

    У вівторок, 1 червня 2021 року, відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та української мови і літератури. Про це повідомляє пресслужба Міносвіти.

    На тест з української мови і літератури зареєструвалися 250 681 особа, тестування з української мови обрали 126 401 особа. Для учасників ЗНО з української мови і літератури створено 16 891 аудиторія у 1 070 пунктах тестування, з української мови – 8 472 аудиторії у 599 пунктах ЗНО.

    Щоб уникнути скупчення біля входу до пункту тестування, допуск учасників до пункту розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. У запрошенні-перепустці зазначено проміжок часу, протягом якого учасникові ЗНО рекомендовано прибути до пункту тестування і пройти процедуру допуску. Якщо учасник прибуде до пункту тестування після 10:50, його не буде допущено до участі в ЗНО.

    Вхід учасників до пунктів проведення ЗНО буде дозволено лише за наявності:

    • оригіналу Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;
    • паспорта або іншого документа, серію (за наявності) та номер якого зазначено у Сертифікаті;
    • запрошення-перепустки для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

    Якщо абітурієнт не зможе пред’явити оригінал Сертифіката, паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, його не буде допущено до пункту проведення ЗНО.

    На тестуванні варто мати із собою:

    2-3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору;
    пляшечку з питною водою без етикетки;
    засоби індивідуального захисту, які учасник зможе покласти на свій робочий стіл і за потреби скористатися.
    Під час проходження тесту абітурієнт не може мати при собі будь-яких засобів зв’язку, пристроїв зчитування, оброблення, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування.

    Речі, що не передбачені процедурою зовнішнього оцінювання, учасники залишають у спеціально відведеному місці, на яке вкаже інструктор в аудиторії тестування.

    Раніше Міносвіти відзвітувало, як пройшло ЗНО з англійської мови.

    Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2021 розпочалась 21 травня тестуванням з хімії, його складали 9885 осіб. 24 травня відбулось тестування з іспанської, німецької, французької мов – його складали 2433 особи. На ЗНО з англійської мови зареєструвалися понад 146 тисяч осіб.

    У 2021 році абітурієнти можуть складати п'ять предметів ЗНО, чотири з них – ДПА у формі ЗНО. Реєстрація на ЗНО/ДПА тривала з 1 лютого до 5 березня.

    Тим часом, 28 травня у випускників шкіл у низці регіонів пролунав останній дзвоник.

    Теги: ЗНО-2021 Міністерство освіти і науки реєстрація навчання, школа, освіта
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Сьогодні відбудеться ЗНО з української мови та літератури