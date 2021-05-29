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    Підсумки ЗНО з математики: як складали тести і коли будуть результати

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    Результати тестування з математики будуть оголошені до 22 червня - Підсумки ЗНО з математики: як складали тести і коли будуть результати

    Результати тестування з математики будуть оголошені до 22 червня

    Фото: Уніан

    Найбільша явка учасників на тестування з математики зафіксована у Київській області – 87,2%. Найменша у Чернівецькій – 72,1%

    У п’ятницю, 28 травня, тестування основної сесії ЗНО-2021 з математики складали 244 839 осіб, що становить 83,9% від загальної кількості зареєстрованих. Про це повідомляє Міністерство освіти та науки України з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.

    «Тестування основної сесії ЗНО-2021 з математики складали 244 839 осіб, що становить 83,9% від загальної кількості зареєстрованих. Водночас для проходження тестування з математики (завдання рівня стандарту) з’явилися 9 246 осіб, що становить 11,96% зареєстрованих», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що 102 учасники ЗНО не були допущені до пунктів тестування, з них 14 – через ознаки гострих респіраторних захворювань. Дотримання процедури тестування контролювали 159 громадських спостерігачів.

    Найбільша явка учасників на тестування з математики зафіксована у Київській області – 87,2%. Найменша у Чернівецькій – 72,1%. Тестування з математики (завдання рівня стандарту): найбільше складали у Києві – 21,5%, найменше – 3,6% – у Чернівецькій області.

    У міністерстві зауважили, що із завданнями сертифікаційної роботи та правильними відповідями до тесту можна буде ознайомитися в розділі «ЗНО-2021. Математика» 31 травня. Результати тестування будуть оголошені до 22 червня.

    «Учасники зовнішнього незалежного оцінювання, які не змогли взяти участь в основній сесії ЗНО через причини, які не залежали від їхніх дій і волі, можуть зареєструватися для участі у додатковій сесії. Для цього необхідно упродовж 5 робочих днів (з урахуванням дня проведення тестування) подати до регіонального центру, у якому проходили реєстрацію, документ, що підтверджує причину неучасті в основній сесії, та відповідну заяву. Докладніше про умови участі у додатковій сесії – у відповідному розділі сайту УЦОЯО», –наголошують у Міносвіти.

    Наступні тестування основної сесії ЗНО-2021 – з української мови, української мови та літератури – відбудуться 1 червня.

    Раніше Міносвіти відзвітувало, як пройшло ЗНО з англійської мови.

    Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2021 розпочалась 21 травня тестуванням з хімії, його складали 9885 осіб. 24 травня відбулось тестування з іспанської, німецької, французької мов – його складали 2433 особи. На ЗНО з англійської мови зареєструвалися понад 146 тисяч осіб.

    У 2021 році абітурієнти можуть складати п'ять предметів ЗНО, чотири з них – ДПА у формі ЗНО. Реєстрація на ЗНО/ДПА тривала з 1 лютого до 5 березня.

    Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться за таким графіком:

    • 21 травня – хімія,
    • 24 травня – іспанська, німецька, французька мови,
    • 25 травня – англійська мова,
    • 28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту),
    • 1 червня – українська мова, українська мова і література,
    • 4 червня – історія України,
    • 7 червня – фізика,
    • 10 червня – біологія,
    • 15 червня – географія.

    Тим часом, 28 травня у випускників шкіл у низці регіонів пролунав останній дзвоник.

    Теги: ЗНО-2021 Міністерство освіти і науки освіта школа наука
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    Підсумки ЗНО з математики: як складали тести і коли будуть результати