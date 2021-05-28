Кличко дав останній дзвоник випускникам столичних шкіл

Цього року зі столичних шкіл випускаються 18,5 тис. учнів

Мер Києва Віталій Кличко дав останній дзвоник для випускників столичних шкіл. Зробив це мер під час свого онлайн-брифінгу.

«Як і минулого року, карантин, на жаль, вніс корективи в традиційний урочистий формат святкування. Нагадаю, Департамент освіти КМДА розробив рекомендації для закладів освіти щодо проведення останніх дзвоників та випускних вечорів. Вони відбудуться, але за умови дотримання всіх карантинних правил», – сказав мер.

«Цьогоріч ми вітаємо 18,5 тисяч випускників 11 класів! А 27 тисяч дев’ятикласників отримають свідоцтво про базову середню освіту», – повідомив Кличко.

Мер також зазначив, що телеканал «Київ» організував своєрідний святковий телеміст. Під час якого вчителі столичних шкіл привітають всіх учнів із закінченням навчального року. Це – педагоги, які протягом року брали участь у столичній програмі «Школа онлайн».

«Я теж хочу звернутися до випускників. Для вас розпочинається новий і важливий етап. Ви виходите в доросле життя. Нехай воно буде успішним та добрим до вас! А це, в першу чергу, залежить від вас самих. Нагадаю свій девіз, яким завжди керуюся я: немає нічого неможливого! Головне – наполегливо йти до своєї мети, до своєї мрії! І, повірте, все можна втілити! Так що, вдалих вам ЗНО і втілення мрій!» – сказав мер столиці.

Кличко зазначив, що відсьогодні учні всіх 566 шкіл столиці йдуть на літні канікули.

Перед містом стоїть важливе завдання – безпечно провести основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання. Участь у ньому візьмуть 135 тисяч людей. Це і ті, хто складають ЗНО, і педагоги, залучені до організації та проведення оцінювання. 183 школи міста визначені для проведення ЗНО.

У цих закладах посилили протиепідеміологічні заходи. А дітей, які здають ЗНО, та педагогів забезпечили засобами захисту. Також у кожному закладі будуть чергувати правоохоронці та медичні працівники.

Місто, як завжди під час канікул, розпочинає ремонти в столичних школах там, де це необхідно.

«Також нагадаю, що триває прийом документів для зарахування дітей у перші класи. Документи треба подати до 7 червня. Загалом Київ очікує, що 1 вересня до шкіл прийдуть понад 30 тисяч першокласників», – повідомив Кличко.