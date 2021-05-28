Освітянам порадили, як поводитися на випускних під час карантину

В МОН повідомили, як доречно відсвяткувати випускні з урахуванням можливих ризиків від коронавірусу

Цього навчального року через пандемії коронавірусу Міністерство освіти радить школам утриматися від будь-яких масових заходів. Про це інформує Укрінформ.

Випускні потрібно проводити з урахуванням протиепідемічних вимог та з урахуванням ситуації в регіонах.

У МОН просять вжити необхідних заходів, аби мінімізувати безпосередні фізичні контакти між учасниками освітнього процесу.

Рішення про проведення випускних вечорів, відповідно до повноважень, приймають керівники закладів освіти.

Освітянам радять утриматися від проведення будь-яких масових освітніх та культурно-мистецьких заходів у школах, організовації екскурсійних поїздок, виїздів груп учнів і студентів у туристичні подорожі.

Відомо, що цього року випускні вечори в школах не заборонені, але вони потрапляють під обмеження карантинних зон.

В школах можна проводити святкові заходи, якщо: на кожну людину буде 4 квадратних метри площі, або наповненість залів буде не більше 50%, в приміщеннях всі повинні бути в масках.

Що стосується кафе і ресторанів, то, якщо їх робота дозволена, в залах можуть знаходиться до 20 осіб і тільки до 24:00. Поки це всі обмеження, які впливають на проведення випускних.

Окрім того, раніше у МОН наголошували, що школи в деяких регіонах можуть продовжити навчання в червні через додаткові канікули протягом навчального року.

Де школи продовжили навчання на червень: у Сумах – до 11 червня; у Львові – по-різному: до 28 травня, 4, 10 і навіть 14 червня; у Черкасах – до 8 червня; у Рівному – до 4 червня; у Хмельницькому – до 11 червня; у Тернополі – до 8 червня; у Полтаві – до 9 червня; у Харкові – до 5 червня; у Кропивницькомц – дo 7 абo навіть 14 чеpвня; у Дніпрі – до 28 травня, 11 червня або навіть до кінця червня; у Херсоні – до 10 червня; на Волині – до 30 травня, 4 або 16 червня; у Чернігові – до 4 червня; в Одесі – 90 шкіл навчатимуть до 4 червня, ще 7 шкіл – до 28 травня, інші – до 8 червня.

Додамо, що майже у всіх областях діють обмеження жовтої зони, і їх доведеться дотримуватися.