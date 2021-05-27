Набув чинності закон, який спростить українцям доступ до отримання адмінпослуг

Містам обласного значення повернули повноваження з реєстрації актів цивільного стану

В Україні набрав чинності закон, відповідно до якого послуги державної реєстрації актів цивільного стану повернуть усім територіальним громадам. Документ вчора опублікували у виданні «Голос України».

Цей закон забезпечує право громадян на отримання таких базових адміністративних послуг як державна реєстрація народження, шлюбу, смерті.

Раніше у парламенті зазначали, що внаслідок децентралізаційної реформи мільйонам громадян України був суттєво утруднений доступ до державної реєстрації народження, шлюбу, смерті.

Згідно з документом, міста обласного значення, у тому числі об'єднані і укрупнені територіальні громади, утворені на базі таких міст як шляхом добровільного приєднання, так і на підставі рішень Кабінету міністрів про затвердження територій тергромад, отримали повноваження у сфері ДРАЦС.

Нагадаємо, Верховна рада схвалила в цілому законопроект №4382 в кінці квітня.