Стало відомо, скільки вчителів вакциновано двома дозами та які області «пасуть задніх»

Найбільше шкіл на дистанційному навчанні на Одещині та Волині

У МОН розповіли, де вакциновано найбільше освітян та скільки шкіл працює дистанційно

Сергій Шкарлет оприлюднив оновлені дані щодо статистики щеплення від Covid-19 серед вчителів. Станом на 8 листопада в Україні вакциновано принаймні однією дозою майже 93% освітян. Про це йдеться у Telegram Сергія Шкарлета.

Водночас двома дозами щеплено вже понад 492 тисяч працівників шкіл, а це 76,2% від загальної кількості вчителів.

Найбільше вакцинованих хоча б однією дозою працівників шкіл у:

Хмельницькій області – 99%;

Миколаївській області – 97,5%;

Київській області – 97,4%;

Харківській області – 96,8%;

Донецькій області – 96%.

Наразі дистанційно працюють понад 7,3 тисячі шкіл в Україні. Найбільше їх на Одещині – 668 шкіл та Волині – 547 шкіл.

«Водночас деякі школи в регіонах червоної зони, досягли показника вакцинації у 100% серед освітян та працюють у звичному режимі – таких майже 2,7 тисячі шкіл», – заявив Шкарлет.

На канікулах перебуває майже тисяча шкіл, найбільше таких на Харківщині – 285, Рівненщині – 213 та Миколаївщині – 113.

Очно продовжують працювати понад 5,3 тисячі шкіл. Рекордна кількість таких на Вінниччині – 640, Тернопільщині – 632, Закарпатті – 575.

Учителів, які відмовляються робити щеплення проти коронавірусу, відстороняють від роботи з 8 листопада. Водночас ті педагоги, які вже щепилися однією дозою вакцини, і надалі працюватимуть у школах.

Нагадаємо, невакциновані вчителі залишаться без оплачуваних лікарняних.

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