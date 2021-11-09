Стало відомо, скільки вчителів вакциновано двома дозами та які області «пасуть задніх»
У МОН розповіли, де вакциновано найбільше освітян та скільки шкіл працює дистанційно
Сергій Шкарлет оприлюднив оновлені дані щодо статистики щеплення від Covid-19 серед вчителів. Станом на 8 листопада в Україні вакциновано принаймні однією дозою майже 93% освітян. Про це йдеться у Telegram Сергія Шкарлета.
Водночас двома дозами щеплено вже понад 492 тисяч працівників шкіл, а це 76,2% від загальної кількості вчителів.
Найбільше вакцинованих хоча б однією дозою працівників шкіл у:
- Хмельницькій області – 99%;
- Миколаївській області – 97,5%;
- Київській області – 97,4%;
- Харківській області – 96,8%;
- Донецькій області – 96%.
Наразі дистанційно працюють понад 7,3 тисячі шкіл в Україні. Найбільше їх на Одещині – 668 шкіл та Волині – 547 шкіл.
«Водночас деякі школи в регіонах червоної зони, досягли показника вакцинації у 100% серед освітян та працюють у звичному режимі – таких майже 2,7 тисячі шкіл», – заявив Шкарлет.
На канікулах перебуває майже тисяча шкіл, найбільше таких на Харківщині – 285, Рівненщині – 213 та Миколаївщині – 113.
Очно продовжують працювати понад 5,3 тисячі шкіл. Рекордна кількість таких на Вінниччині – 640, Тернопільщині – 632, Закарпатті – 575.
Учителів, які відмовляються робити щеплення проти коронавірусу, відстороняють від роботи з 8 листопада. Водночас ті педагоги, які вже щепилися однією дозою вакцини, і надалі працюватимуть у школах.
Нагадаємо, невакциновані вчителі залишаться без оплачуваних лікарняних.