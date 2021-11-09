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    Стало відомо, скільки вчителів вакциновано двома дозами та які області «пасуть задніх»

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    Найбільше шкіл на дистанційному навчанні на Одещині та Волині - Стало відомо, скільки вчителів вакциновано двома дозами та які області «пасуть задніх»
    Найбільше шкіл на дистанційному навчанні на Одещині та Волині
    Фото з відкритих джерел

    У МОН розповіли, де вакциновано найбільше освітян та скільки шкіл працює дистанційно

    Сергій Шкарлет оприлюднив оновлені дані щодо статистики щеплення від Covid-19 серед вчителів. Станом на 8 листопада в Україні вакциновано принаймні однією дозою майже 93% освітян. Про це йдеться у Telegram Сергія Шкарлета.

    Водночас двома дозами щеплено вже понад 492 тисяч працівників шкіл, а це 76,2% від загальної кількості вчителів.

    Найбільше вакцинованих хоча б однією дозою працівників шкіл у:

    • Хмельницькій області – 99%;
    • Миколаївській області – 97,5%;
    • Київській області – 97,4%;
    • Харківській області – 96,8%;
    • Донецькій області – 96%.

    Наразі дистанційно працюють понад 7,3 тисячі шкіл в Україні. Найбільше їх на Одещині – 668 шкіл та Волині – 547 шкіл.

    «Водночас деякі школи в регіонах червоної зони, досягли показника вакцинації у 100% серед освітян та працюють у звичному режимі – таких майже 2,7 тисячі шкіл», – заявив Шкарлет.

    На канікулах перебуває майже тисяча шкіл, найбільше таких на Харківщині – 285, Рівненщині – 213 та Миколаївщині – 113.

    Очно продовжують працювати понад 5,3 тисячі шкіл. Рекордна кількість таких на Вінниччині – 640, Тернопільщині – 632, Закарпатті – 575.

    Учителів, які відмовляються робити щеплення проти коронавірусу, відстороняють від роботи з 8 листопада. Водночас ті педагоги, які вже щепилися однією дозою вакцини, і надалі працюватимуть у школах.

    Нагадаємо, невакциновані вчителі залишаться без оплачуваних лікарняних.

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    Теги: щеплення вчитель Сергій Шкарлет
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    Стало відомо, скільки вчителів вакциновано двома дозами та які області «пасуть задніх»